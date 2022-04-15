Дуда подписал закон о запрете импорта российского угля и заморозке активов

Президент Польши Анджей Дуда подписал закон о специальных решениях в сфере противодействия поддержке агрессии против Украины и обеспечения национальной безопасности. Он включает эмбарго на поставки российского угля и заморозку активов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на dorzeczy.pl .

В заявлении канцелярии президента говорится, что новый закон допускает создание санкционного списка, куда войдут физические и юридические лица из России, в отношении которых будут применены меры в виде заморозки денежных средств и экономических ресурсов. Решение о внесении или исключении из санкционного списка будет принимать министр внутренних дел Польши.

Кроме того, согласно закону, запрещается импорт угля и кокса из России и Беларуси, в том числе транзит этих энергоресурсов по польской территории.

Также сообщается, что лица, ответственные за заморозку российских активов, в случае неисполнения обязательств могут быть оштрафованы на сумму до 20 млн злотых - около 4,65 млн долларов.

Закон также запрещает использовать символы российской агрессии против Украины. Нарушение наказывается штрафом, ограничением свободы или лишением свободы на срок до 2 лет.