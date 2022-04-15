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Оккупанты обстреляли эвакуационные автобусы в Боровой. Погибли 7 человек

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Боровая, Пятница 15 апреля 2022 12:52
Оккупанты обстреляли эвакуационные автобусы в Боровой. Погибли 7 человек Фото: российские военные стреляют по мирных жителям Харьковской области (GettyImages)
Автор: Александр Мороз

Российские оккупанты обстреляли гражданские автобусы возле Боровой Харьковской области. В результате погибли 7 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram прокуратуры Харьковской области.

По данным следствия, 14 апреля 2022 года российские военнослужащие обстреляли эвакуационные автобусы с мирными жителями в поселке Боровая Изюмского района.

"По предварительным данным, погибли 7 человек. Еще 27 человек получили ранения", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что российские войска обстреляли жилые дома и магазин в Васильевке (Запорожская область). При обстрелах погиб один человек и еще пятеро получили ранения.

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