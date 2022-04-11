Обстрелы Днепропетровской области и визит Джонсона в Украину: новости за выходные

Премьер-министр Британии Борис Джонсон посетил Украину, Днепропетровская область подверглась самому сильному обстрелу с начала войны, во Франции состоялся первый тур выборов президента. Подробнее о том, что произошло на выходных, 9-10апреля - в материале РБК-Украина.

Война России против Украины: последние новости

Борис Джонсон посетил Украину

Премьер-министр Британии Борис Джонсон в субботу, 9 апреля, прибыл с неанонсированным визитом в Украину. В ходе визита он вместе с украинским лидером Владимиром Зеленским прошелся по центру Киева. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента, который опубликовал видео прогулки двух лидеров.

О визите Джонсона в Киев стало известно после того, как представитель Офиса президента опубликовал фото со встречи двух лидеров. Находясь в Украине глава британского правительства заявил, что Украина получит бронетехнику и противокорабельные ракеты.

"Резня в Буче": назван европейский политик, заявивший о якобы "инсценировке"

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Bild рассказал, что его ошеломила позиция премьер-министра одной из европейских стран, который допустил, что "Резня в Буче" могла быть якобы инсценировкой и потребовал доказательств причастности России. При этом украинский президент не стал раскрывать имя этого политика.

Эти политиком оказался премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Об этом РБК-Украина сообщил осведомленный источник.

Бросят все силы. Россия попытается захватить Мариуполь до 9 мая, - Арестович

Российские военнослужащие будут пытаться захватить Мариуполь до 9 мая. Могут бросить все свои силы для этого, поскольку увязли из-за прочной обороны города украинскими защитниками. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович.

По его словам, захватчики планируют бросить часть сил и на зону ООС, чтобы взять в осаду Краматорск и Славянск.

Под Харьковом похитили известного писателя и его сына

Прокуратура Харьковской области возбудила уголовное дело по факту похищения украинского писателя Владимира Вакуленко и его сына. Оккупанты схватили их в Изюме по доносу местных жителей.

По данным следствия, оккупанты похитили писателя в конце марта, после захвата села Капитовка Изюмского района. В настоящее время местонахождение Вакуленко неизвестно.

Выборы президента Франции. Макрон и Ле Пен выходят во второй тур

В воскресенье, 10 апреля, прошли выборы президента Франции. Спустя пять лет Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен снова являются главными кандидатами на пост главы государства.

Второй тур французских президентских выборов должен состояться 24 апреля. По данным института изучения общественного мнения во Франции Ifop на 8 апреля, во втором туре 52% избирателей планировали голосовать за Макрона, а 48% - были готовы отдать голос за Ле Пен. Больше о французских выборах и кандидатах читайте в материале РБК-Украина.