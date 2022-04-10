ru ua
Вс, 10 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Останется ли Макрон? Во Франции проходят выборы президента: основные кандидаты

Новина українською →
Воскресенье 10 апреля 2022 06:00
Останется ли Макрон? Во Франции проходят выборы президента: основные кандидаты Фото: президент Франции Эммануэль Макрон (Getty Images)
Автор: Анна Березина

Сегодня, 10 апреля проходят выборы президента Франции. Спустя пять лет Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен снова являются главными кандидатами на пост главы государства.

Все подробности президентских выборов во Франции - в материале РБК-Украина ниже.

Главное о выборах во Франции

В воскресенье, 10 апреля 2022 назначен первый тур голосования за претендентов на пост президента Французской республики.

Если ни один из кандидатов не получит более 50% голосов, второй тур состоится 24 апреля. В него выйдут два претендента с максимальным уровнем поддержки граждан.

Передача полномочий новому президенту должна состояться не позднее 13 мая 2022.

На должность главы государства баллотируются 12 кандидатов. Согласно, предвыборным рейтингам, наибольшие шансы на победу у нынешнего президента Эммануэля Макрона и лидера "Национального объединения" Марин Ле Пен. В президентской гонке 2017 именно Ле Пен проиграла Макрону во втором туре.

Согласно конституции Франции, президентские выборы в стране проходят каждые 5 лет. Один человек не может находиться на посту главы государства более двух сроков подряд.

Кандидаты

Эммануэль Макрон стал самым молодым президентом Франции в 2017 году, а его центристская партия "Вперед, Республика!" получила большинство в парламенте. Ранее Макрон работал в банковском секторе, затем занимал пост замглавы генсекретаря в администрации Франсуа Олланда, был Министром экономики, промышленности и цифровых дел.

Марин Ле Пен баллотируется на должность главы государства в третий раз. В 2012 году она заняла третье место, а в 2017 году уступила Эммануэлю Макрону. Лидер крайне правой партии "Национальное объединение", на протяжении 13 лет была депутатом Европарламента. Во время прошлой избирательной кампании ее критиковали за поддержку президента РФ Путина и призывы к отмене антироссийских санкций.

Жан-Люк Меланшон участвует в выборах президента третий раз. В 2017 году занял 4 место в первом туре, в 2012 - уступил Олланду и Саркози и занял 3 место. Меланшон возглавляет левую партию "Непокорная Франция". С 2009 по 2017 год был депутатом Европарламента, затем - депутат Национального собрания.

Валери Пекресс - представительница правой партии "Республиканцы". На протяжении последних 7 лет возглавляет региональный совет Иль-де-Франс. Занимала посты министра бюджета, министра высшего образования и научных исследований при президенте Николя Саркози.

Эрик Земмур - лидер движения "Reconquête", журналист. Работал в газете Le Figaro, на радио и телевидении. Придерживается ультраправых взглядов, получил известность из-за своих радикальных высказываниях против иммигрантов, мусульман. Неоднократно Земмуру выдвигались обвинения в разжигании вражды, рассовой и религиозной дискриминации.

Янник Жадо - кандидат от партии "Европа - Экология - Зеленые". Член партии "зеленых" более 20 лет, работал в Greenpeace. Депутат Европейского парламента. Выдвигался на президентских выборах 2017, но снял свою кандидатуру.

Фабьен Руссель - представитель Коммунистической партии Франции, которую и возглавляет. В 2014 году Руссель стал муниципальным депутатом, в 2017 году прошел в Национальное собрание. До начала политической карьеры работал журналистом в коммунистической газете L'Humanité.

Анн Идальго - баллотируется от Социалистической партии Франции, с 2014 года является мэром Парижа. Выиграла на праймериз среди кандидатов от социалистов в прошлом году.

Николя Дюпон-Эньян - лидер национал-консервативного движения "Вставай, Франция!". Депутат Национального собрания. Ранее занимал ряд руководящих должностей в министерствах. Участвовал в выборах 2017 года, с 4,7% голосов поддерживал Марин Ле Пен.

Жан Лассаль - возглавляет партию "Résistons". Депутат Национального собрания с 2002 года. Длительное время был членом центристской партии "Демократическое движение", а в 2016 году создал собственную. На выборах 2017 года Лассаль получил 1,12% голосов.

Филипп Путу - глава "Новой антикапиталистической партии", активный участник профсоюзного движения. Работал на заводе Ford до его закрытия в 2019 году, с 2020 - депутат муниципалитета Бордо. Участвовал в выборах 2012 и 2017 года, но получил чуть более 1% поддержки.

Натали Арто - лидер крайне левой троцкистской партии "Lutte Ouvrière" на протяжении 13 лет. Баллотируется в президенты в третий раз, на прошлых выборах занимала 10 и 9 места.

Предвыборные рейтинги

По данным института изучения общественного мнения во Франции Ifop на 8 апреля, лидером предвыборного рейтинга является Эммануэль Макрон с 26% поддержки избирателей, на втором месте с небольшим отрывом - Марин Ле Пен (24%).

Третье место у Жан-Люка Меланшона (17%). По 9% голосов могут получить Валери Пекрес и Эрик Земмур, 5% избирателей готовы поддержать Янника Жадо. Остальные кандидаты набирают менее 5% симпатий избирателей.

В случае проведения второго тура за Эммануэля Макрона намерены голосовать 52% избирателей, а 48% поддержали бы Марин Ле Пен.

Стоит отметить, что во время выборов 2017 года разрыв между этими двумя кандидатами во втором туре составлял 66,1% против 33,9%.

Ранее сообщалось что "Республиканцы" впервые выдвинули женщину-кандидата на выборы президента Франции.

Напомним, в выборах во Франции участвует Эрик Земмур, который является активным сторонником российского лидера Владимира Путина и называл Украину "мертвой".

Читайте РБК-Украина в Google News
Франция Эммануэль Макрон Выборы
NEWS
46-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
46-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Эмбарго на нефть и газ. Или как Евросоюз может оставить Путина без денег на войну
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Эмбарго на нефть и газ. Или как Евросоюз может оставить Путина без денег на войну