Останется ли Макрон? Во Франции проходят выборы президента: основные кандидаты

Сегодня, 10 апреля проходят выборы президента Франции. Спустя пять лет Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен снова являются главными кандидатами на пост главы государства.

Все подробности президентских выборов во Франции - в материале РБК-Украина ниже.

Главное о выборах во Франции

В воскресенье, 10 апреля 2022 назначен первый тур голосования за претендентов на пост президента Французской республики.

Если ни один из кандидатов не получит более 50% голосов, второй тур состоится 24 апреля. В него выйдут два претендента с максимальным уровнем поддержки граждан.

Передача полномочий новому президенту должна состояться не позднее 13 мая 2022.

На должность главы государства баллотируются 12 кандидатов. Согласно, предвыборным рейтингам, наибольшие шансы на победу у нынешнего президента Эммануэля Макрона и лидера "Национального объединения" Марин Ле Пен. В президентской гонке 2017 именно Ле Пен проиграла Макрону во втором туре.

Согласно конституции Франции, президентские выборы в стране проходят каждые 5 лет. Один человек не может находиться на посту главы государства более двух сроков подряд.

Кандидаты

Эммануэль Макрон стал самым молодым президентом Франции в 2017 году, а его центристская партия "Вперед, Республика!" получила большинство в парламенте. Ранее Макрон работал в банковском секторе, затем занимал пост замглавы генсекретаря в администрации Франсуа Олланда, был Министром экономики, промышленности и цифровых дел.

Марин Ле Пен баллотируется на должность главы государства в третий раз. В 2012 году она заняла третье место, а в 2017 году уступила Эммануэлю Макрону. Лидер крайне правой партии "Национальное объединение", на протяжении 13 лет была депутатом Европарламента. Во время прошлой избирательной кампании ее критиковали за поддержку президента РФ Путина и призывы к отмене антироссийских санкций.

Жан-Люк Меланшон участвует в выборах президента третий раз. В 2017 году занял 4 место в первом туре, в 2012 - уступил Олланду и Саркози и занял 3 место. Меланшон возглавляет левую партию "Непокорная Франция". С 2009 по 2017 год был депутатом Европарламента, затем - депутат Национального собрания.

Валери Пекресс - представительница правой партии "Республиканцы". На протяжении последних 7 лет возглавляет региональный совет Иль-де-Франс. Занимала посты министра бюджета, министра высшего образования и научных исследований при президенте Николя Саркози.

Эрик Земмур - лидер движения "Reconquête", журналист. Работал в газете Le Figaro, на радио и телевидении. Придерживается ультраправых взглядов, получил известность из-за своих радикальных высказываниях против иммигрантов, мусульман. Неоднократно Земмуру выдвигались обвинения в разжигании вражды, рассовой и религиозной дискриминации.

Янник Жадо - кандидат от партии "Европа - Экология - Зеленые". Член партии "зеленых" более 20 лет, работал в Greenpeace. Депутат Европейского парламента. Выдвигался на президентских выборах 2017, но снял свою кандидатуру.

Фабьен Руссель - представитель Коммунистической партии Франции, которую и возглавляет. В 2014 году Руссель стал муниципальным депутатом, в 2017 году прошел в Национальное собрание. До начала политической карьеры работал журналистом в коммунистической газете L'Humanité.

Анн Идальго - баллотируется от Социалистической партии Франции, с 2014 года является мэром Парижа. Выиграла на праймериз среди кандидатов от социалистов в прошлом году.

Николя Дюпон-Эньян - лидер национал-консервативного движения "Вставай, Франция!". Депутат Национального собрания. Ранее занимал ряд руководящих должностей в министерствах. Участвовал в выборах 2017 года, с 4,7% голосов поддерживал Марин Ле Пен.

Жан Лассаль - возглавляет партию "Résistons". Депутат Национального собрания с 2002 года. Длительное время был членом центристской партии "Демократическое движение", а в 2016 году создал собственную. На выборах 2017 года Лассаль получил 1,12% голосов.

Филипп Путу - глава "Новой антикапиталистической партии", активный участник профсоюзного движения. Работал на заводе Ford до его закрытия в 2019 году, с 2020 - депутат муниципалитета Бордо. Участвовал в выборах 2012 и 2017 года, но получил чуть более 1% поддержки.

Натали Арто - лидер крайне левой троцкистской партии "Lutte Ouvrière" на протяжении 13 лет. Баллотируется в президенты в третий раз, на прошлых выборах занимала 10 и 9 места.

Предвыборные рейтинги

По данным института изучения общественного мнения во Франции Ifop на 8 апреля, лидером предвыборного рейтинга является Эммануэль Макрон с 26% поддержки избирателей, на втором месте с небольшим отрывом - Марин Ле Пен (24%).

Третье место у Жан-Люка Меланшона (17%). По 9% голосов могут получить Валери Пекрес и Эрик Земмур, 5% избирателей готовы поддержать Янника Жадо. Остальные кандидаты набирают менее 5% симпатий избирателей.

В случае проведения второго тура за Эммануэля Макрона намерены голосовать 52% избирателей, а 48% поддержали бы Марин Ле Пен.

Стоит отметить, что во время выборов 2017 года разрыв между этими двумя кандидатами во втором туре составлял 66,1% против 33,9%.