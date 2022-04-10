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Объявлена большая эвакуация из Кременной. Нужна предварительная запись

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Кременная, Воскресенье 10 апреля 2022 17:54
Объявлена большая эвакуация из Кременной. Нужна предварительная запись Фото: из Кременной проведут большую эвакуацию (GettyImages)
Автор: Александр Мороз

На следующей неделе из города Кременная Луганской области намерены провести большую эвакуацию. Она планируется на 13 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Луганской областной государственной администрации.

"13 апреля Кременской городской военной администрацией при поддержке благотворительных организаций планируется большая эвакуация", - говорится в сообщении.

Место сбора - возле здания "Укрпочты" в 10:30. Предварительно записаться можно 11 апреля в здании городского совета (19 кабинет) или по телефону 066 000 22 01.

Напомним, ранее сообщалось, что Израиль запустил гуманитарный воздушный мост в Украину.

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