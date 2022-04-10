Бросят все силы. Россия попытается захватить Мариуполь до 9 мая, - Арестович
Российские военнослужащие будут пытаться захватить Мариуполь до 9 мая. Могут бросить все свои силы для этого, поскольку увязли из-за прочной обороны города украинскими защитниками.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова советника руководителя Офиса президента Алексея Арестовича в эфире 24 канала.
"Они (оккупанты -ред.) все силы, скорее всего, бросят на окончательный захват Мариуполя. Но они там немного повязали, потому что наши держат оборону в тех районах, их прорвать очень трудно", – заявил Арестович.
По словам советника руководителя ОП, также захватчики планируют бросить часть сил и на зону ООС, чтобы взять в осаду Краматорск и Славянск.
Арестович не верит в то, что оккупанты могут пойти на Днепр и Запорожье.
"Лучше всего, что б я сделал на их месте - это просто подписал бы мирный договор, договорился, часть сил, которые они сюда тащат - оставил бы на выход. Потому что выход - это очень непростая военная операция", - добавил Арестович.
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