Под Харьковом похитили известного писателя и его сына. Прокуратура возбудила дело
Прокуратура Харьковской области возбудила уголовное дело по факту похищения украинского писателя Владимира Вакуленко и его сына. Оккупанты схватили их в Изюме по доносу местных жителей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прокуратуру Харьковской области.
"Изюмской окружной прокуратурой Харьковской области осуществляется процессуальное руководство по уголовному производству по факту похищения человека (ч. 1 ст. 146-1 УК Украины)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, оккупанты похитили писателя в конце марта, после захвата села Капитовка Изюмского района. В настоящее время местонахождение Вакуленко неизвестно.
Ранее бывшая супруга Ирина Новицкая писателя сообщила, что на Вакуленко написали донос местные жители. По ее словам, его схватили либо российские захватчики, либо представители оккупационных властей.
Отметим, после захвата Изюма оккупанты начали принудительно вывозить местных жителей в Россию.
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