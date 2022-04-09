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Зеленский: лидер страны в ЕС хотел доказательств, что "резня в Буче" не была постановкой

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Киев, Суббота 09 апреля 2022 10:29
Зеленский: лидер страны в ЕС хотел доказательств, что "резня в Буче" не была постановкой Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president gov ua)
Автор: Юлия Бойко

Премьер-министр одной из стран Европейского союза хотел получить доказательства того, что российские военные преступления в Буче (Киевская область) не были инсценировкой со стороны Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью президента Владимира Зеленского для Bild.

В частности, на вопрос о худшем, что он слышал за последние дни, Зеленский ответил, что это было желание одного из ведущих политиков ЕС получить доказательства того, что "резня в Буче" не была инсценировкой.

Он также подтвердил, что этим политиком был премьер одной из европейских стран, но не стал его называть.

"Покажите нам доказательства того, что это не постановка", - процитировал Зеленский этого политика.

Напомним, ранее были опубликованы видео-доказательства того, что массовые убийства мирных жителей Бучи происходило, когда в городе были российские оккупанты.

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