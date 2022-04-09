Зеленский: лидер страны в ЕС хотел доказательств, что "резня в Буче" не была постановкой
Премьер-министр одной из стран Европейского союза хотел получить доказательства того, что российские военные преступления в Буче (Киевская область) не были инсценировкой со стороны Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью президента Владимира Зеленского для Bild.
В частности, на вопрос о худшем, что он слышал за последние дни, Зеленский ответил, что это было желание одного из ведущих политиков ЕС получить доказательства того, что "резня в Буче" не была инсценировкой.
Он также подтвердил, что этим политиком был премьер одной из европейских стран, но не стал его называть.
"Покажите нам доказательства того, что это не постановка", - процитировал Зеленский этого политика.
Напомним, ранее были опубликованы видео-доказательства того, что массовые убийства мирных жителей Бучи происходило, когда в городе были российские оккупанты.
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