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Около 19 300 военных и почти 2 000 бронемашин: Генштаб назвал потери России

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Киев, Воскресенье 10 апреля 2022 10:55
Около 19 300 военных и почти 2 000 бронемашин: Генштаб назвал потери России Фото: российские войска продолжают нести потери в технике и живой силе (facebook com mod mil rus)
Автор: Илона Свиридова

С начала полномасштабной войны России против Украины российская сторона потеряла около 19 300 военных убитыми. Также число уничтоженных бронемашин приближается к 2 000.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника:

  • Личный состав - около 19300 человек
  • Танки - 722
  • Боевые бронированные машины - 1911
  • Артиллерийские системы - 342
  • РСЗО - 108
  • Средства ПВО - 55
  • Самолеты - 152
  • Вертолеты - 137
  • Автомобильная техника - 1384
  • Корабли/катера - 7
  • Цистерны с ГСМ - 76
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 112
  • Специальная техника - ​​25
  • Пусковые установки ОТРК - 4

"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что за сутки Вооруженные силы Украины сбили три российских самолета, вертолет и несколько беспилотников.

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