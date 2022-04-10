Около 19 300 военных и почти 2 000 бронемашин: Генштаб назвал потери России
Фото: российские войска продолжают нести потери в технике и живой силе (facebook com mod mil rus)
С начала полномасштабной войны России против Украины российская сторона потеряла около 19 300 военных убитыми. Также число уничтоженных бронемашин приближается к 2 000.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника:
- Личный состав - около 19300 человек
- Танки - 722
- Боевые бронированные машины - 1911
- Артиллерийские системы - 342
- РСЗО - 108
- Средства ПВО - 55
- Самолеты - 152
- Вертолеты - 137
- Автомобильная техника - 1384
- Корабли/катера - 7
- Цистерны с ГСМ - 76
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 112
- Специальная техника - 25
- Пусковые установки ОТРК - 4
"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что за сутки Вооруженные силы Украины сбили три российских самолета, вертолет и несколько беспилотников.
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