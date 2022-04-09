Зеленский и Джонсон прошлись по центру Киева: видео

Премьер-министр Британии Борис Джонсон сегодня прибыл с неанонсированным визитом в Украину. В ходе визита он вместе с украинским лидером Владимиром Зеленским прошелся по центру Киева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента, который опубликовал видео прогулки двух лидеров.

Джонсон и Зеленский решили прогуляться по центру Киева, в частности по Крещатику и Майдану Независимости, после переговоров в Офисе президента. Во время прогулки они пообщались с прохожими украинцами. "Делаем все, чтобы наша следующая встреча с Борисом Джонсоном состоялась уже под мирным украинским небом", - написал Зеленский на странице в Facebook.