ru ua
Сб, 09 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Зеленский и Джонсон прошлись по центру Киева: видео

Новина українською →
Киев, Суббота 09 апреля 2022 21:30
Зеленский и Джонсон прошлись по центру Киева: видео Фото: Борис Джонсон и Владимир Зеленский, лидеры Британии и Украины (twitter.com/BorisJohnson)
Автор: Дмитрий Левицкий

Премьер-министр Британии Борис Джонсон сегодня прибыл с неанонсированным визитом в Украину. В ходе визита он вместе с украинским лидером Владимиром Зеленским прошелся по центру Киева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента, который опубликовал видео прогулки двух лидеров.

Джонсон и Зеленский решили прогуляться по центру Киева, в частности по Крещатику и Майдану Независимости, после переговоров в Офисе президента. Во время прогулки они пообщались с прохожими украинцами.

"Делаем все, чтобы наша следующая встреча с Борисом Джонсоном состоялась уже под мирным украинским небом", - написал Зеленский на странице в Facebook.

Напомним, о визите Джонсона в Киев стало известно сегодня днем, после того, как представитель Офиса президента опубликовал фото со встречи двух лидеров. Находясь в Украине глава британского правительства заявил, что Украина получит бронетехнику и противокорабельные ракеты.

Кроме того, Джонсон пообещал, что Британия еженедельно будет ужесточать санкции против России, чтобы заставить ее прекратить войну против Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Борис Джонсон Киев Война России против Украины
NEWS
45-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
45-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Эмбарго на нефть и газ. Или как Евросоюз может оставить Путина без денег на войну
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Эмбарго на нефть и газ. Или как Евросоюз может оставить Путина без денег на войну