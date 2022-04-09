Зеленский и Джонсон прошлись по центру Киева: видео
Премьер-министр Британии Борис Джонсон сегодня прибыл с неанонсированным визитом в Украину. В ходе визита он вместе с украинским лидером Владимиром Зеленским прошелся по центру Киева.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента, который опубликовал видео прогулки двух лидеров.
Джонсон и Зеленский решили прогуляться по центру Киева, в частности по Крещатику и Майдану Независимости, после переговоров в Офисе президента. Во время прогулки они пообщались с прохожими украинцами.
"Делаем все, чтобы наша следующая встреча с Борисом Джонсоном состоялась уже под мирным украинским небом", - написал Зеленский на странице в Facebook.
Напомним, о визите Джонсона в Киев стало известно сегодня днем, после того, как представитель Офиса президента опубликовал фото со встречи двух лидеров. Находясь в Украине глава британского правительства заявил, что Украина получит бронетехнику и противокорабельные ракеты.
Кроме того, Джонсон пообещал, что Британия еженедельно будет ужесточать санкции против России, чтобы заставить ее прекратить войну против Украины.
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