ru ua
Пн, 25 апреля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Под ракетные удары попали Жмеринка и Казатин. Есть погибшие и раненые

Новина українською →
Жмеринка, Казатин, Понедельник 25 апреля 2022 10:56
Под ракетные удары попали Жмеринка и Казатин. Есть погибшие и раненые Фото: глава Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов (ukrnet)
Автор: Артем Горовенко

Российские войска нанесли ракетные удары по Жмеринке и Казатину (Винницкая область), которые являются железнодорожными узлами. В результате атаки есть погибшие и раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Винницкой областной военной администрации Сергея Борзова.

"Сегодня Винницкая область снова под ракетными обстрелами, города Жмеринка и Казатин. Враг пытается нанести удары по объектам критической инфраструктуры. К сожалению, есть погибшие, раненые, проводятся спасательные работы", - отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, что российские оккупанты обстреляли пять железнодорожных станций.

Также стало известно, что из-за повреждения инфраструктуры в Винницкой области задерживаются поезда. Уже появился список поездок, которые идут с отставанием от графика.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Винницкая область Война России против Украины
NEWS
61-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
61-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Руслан Стефанчук: Шансов у любой пророссийской партии больше не будет
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Руслан Стефанчук: Шансов у любой пророссийской партии больше не будет