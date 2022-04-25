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Военное положение в Украине продлили до 25 мая

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Понедельник 25 апреля 2022 16:23
Военное положение в Украине продлили до 25 мая Фото: военное положение в Украине продлили до 25 мая (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Украине еще на месяц продлили военное положение. Закон вступил в силу со дня его публикации, то есть с сегодняшнего дня.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сайт Верховной Рады Украины.

Военное положение продлено до 25 мая.

Согласно закону о военном положении, в Украине может вводиться:

  • обязательная трудовая повинность,
  • отчуждение личного имущества,
  • ограничение на передвижение,
  • комендантский час,
  • запрет на торговлю оружием и алкоголем,
  • запрет на массовые мероприятия и забастовки,
  • ограничение работы средств связи и интернета,
  • запрет военнообязанным изменять место жительства.

Напомним, РБК-Украина писала о том, что Верховная рада поддержала предложение президента Владимира Зеленского о продолжении действия военного положения.

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