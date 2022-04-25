Военное положение в Украине продлили до 25 мая
Фото: военное положение в Украине продлили до 25 мая (Getty Images)
В Украине еще на месяц продлили военное положение. Закон вступил в силу со дня его публикации, то есть с сегодняшнего дня.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сайт Верховной Рады Украины.
Военное положение продлено до 25 мая.
Согласно закону о военном положении, в Украине может вводиться:
- обязательная трудовая повинность,
- отчуждение личного имущества,
- ограничение на передвижение,
- комендантский час,
- запрет на торговлю оружием и алкоголем,
- запрет на массовые мероприятия и забастовки,
- ограничение работы средств связи и интернета,
- запрет военнообязанным изменять место жительства.
Напомним, РБК-Украина писала о том, что Верховная рада поддержала предложение президента Владимира Зеленского о продолжении действия военного положения.
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