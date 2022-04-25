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В России заявили о подготовке покушения на пропагандиста Соловьева: якобы планировала СБУ

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Москва, Понедельник 25 апреля 2022 14:16
В России заявили о подготовке покушения на пропагандиста Соловьева: якобы планировала СБУ Фото: российский пропагандист Владимир Соловьев (facebook com)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России заявила, что предотвратило убийство пропагандиста Владимира Соловьева. Там утверждают, что покушение якобы готовила Служба безопасности Украины (СБУ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

В ФСБ утверждают, что задержали группу членов "неонацистской террористической организации". Они, якобы по заказу СБУ планировали убийство Владимира Соловьева.

Также утверждается, что в ходе обысков изъято самодельное взрывное устройство, 8 самодельных "коктейлей Молотова", 6 пистолетов ПМ, обрез охотничьего ружья, гранату РГД-5, более тысячи патронов, наркотические средства, поддельные украинские паспорта, националистическая литература и атрибутика.

Задержанные дают признательные показания.

Напомним, в начале апреля неизвестные пытались поджечь дом пропагандиста Соловьева в Италии и оставили ему послание.

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