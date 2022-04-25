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В российском Брянске произошел мощный пожар на нефтебазе, гремели взрывы

Новина українською →
Брянск, Россия, Понедельник 25 апреля 2022 04:04
В российском Брянске произошел мощный пожар на нефтебазе, гремели взрывы Фото: масштабный пожар в Брянске (t.me/vchkogpu)
Автор: Владимир Костырин

В российском городе Брянск ночью 25 апреля произошел сильный пожар в районе нефтебазы, а также слышались взрывы. Данных о возможных пострадавших в результате ЧП пока нет.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

По сообщениям местных жителей в пабликах, перед двумя пожарами прогремело два взрыва, в частности в районе завода Сельмаш, и вспыхнул пожар в районе нефтебазы "Дружба". Сообщается, что загорелись резервуары с топливом.

РосСМИ пишут, что, по неподтвержденной информации, взрыв произошел на территории местной воинской части.

Также отмечается, что ГУ МЧС по Брянской области сначала разместило информацию о пожаре на нефтебазе, но потом публикация была удалена, передает Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ", и приводит текст данного сообщения:

"В 02:00ч 25.04.2022 в оперативную дежурную смену Главного управления МЧС России по Брянской области поступило сообщение о пожаре по адресу: г.о. Брянск, Фокинский район, пр. Московский. К месту вызова направлены пожарно-спасательные расчеты по повышенному рангу (номеру) пожара. По прибытии установлено, что происходит горение на территории нефтебазы".

Видео о пожаре в Брянске публикуют в социальных сетях. На кадрах видно, что пламя очень крупное, и зарево от огня видно из разных точек города, а также слышны звуки воздушной тревоги.

Видео: крупный пожар в Брянске 25 апреля

Ранее сообщалось, что оккупанты намерены вывезти на территорию РФ обломки сбитых беспилотников "Байрактар" и украинских вертолетов, которые хотят использовать для антиукраинских провокаций.

Напомним, ранее в российском Белгороде было повреждено железнодорожное полотно в Щебекинском районе.

Также мы писали о том, что 14 апреля губернатор Белгородской области РФ обвинил Украину в якобы обстреле российской территории. По его словам, под "обстрел" попало село Журавлевка.

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