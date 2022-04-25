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Илон Маск приобрел Twitter за 44 млрд долларов

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Понедельник 25 апреля 2022 22:20
Илон Маск приобрел Twitter за 44 млрд долларов Фото: предприниматель Илон Маск (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Миллиардер и основатель SpaceX Илон Маск заключил сделку по покупке Twitter Inc. Приобрел социальную сеть за 44 млрд долларов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Обсуждение сделки в течение недели казалось неопределенным, однако процесс ускорился после того, как Маск заинтересовал акционеров финансовыми деталями своего предложения.

"Свобода слова является основой функционирующей демократии, а Twitter - это цифровая городская площадь, где обсуждаются вопросы, жизненно важные для будущего человечества", - заявил Маск.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Маск, еще неделю назад, готовился приобрести 100% акций сервиса микроблогов Twitter за 43 млрд долларов.

Также Совет директоров Twitter ограничила возможности скупки акций для Маска выше 15%.

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