Илон Маск приобрел Twitter за 44 млрд долларов

Миллиардер и основатель SpaceX Илон Маск заключил сделку по покупке Twitter Inc. Приобрел социальную сеть за 44 млрд долларов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Обсуждение сделки в течение недели казалось неопределенным, однако процесс ускорился после того, как Маск заинтересовал акционеров финансовыми деталями своего предложения.

"Свобода слова является основой функционирующей демократии, а Twitter - это цифровая городская площадь, где обсуждаются вопросы, жизненно важные для будущего человечества", - заявил Маск.