Илон Маск приобрел Twitter за 44 млрд долларов
Миллиардер и основатель SpaceX Илон Маск заключил сделку по покупке Twitter Inc. Приобрел социальную сеть за 44 млрд долларов.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Обсуждение сделки в течение недели казалось неопределенным, однако процесс ускорился после того, как Маск заинтересовал акционеров финансовыми деталями своего предложения.
"Свобода слова является основой функционирующей демократии, а Twitter - это цифровая городская площадь, где обсуждаются вопросы, жизненно важные для будущего человечества", - заявил Маск.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что Маск, еще неделю назад, готовился приобрести 100% акций сервиса микроблогов Twitter за 43 млрд долларов.
Также Совет директоров Twitter ограничила возможности скупки акций для Маска выше 15%.
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