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Сначала сравняли с землей: российские войска вошли в еще один поселок Луганской области

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Луганская область, Понедельник 25 апреля 2022 18:13
Сначала сравняли с землей: российские войска вошли в еще один поселок Луганской области Фото: оккупанты вошли в Новотошковское Луганской области (фото t.me/tvoy_region)
Автор: Наталья Юрченко

Российская армия зашла в поселок Новотошковское Луганской области. Перед этим оккупанты активно уничтожали населенный пункт авиацией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая.

"Захватывать там было нечего. Российские войска взяли выжженную землю Новотошковского", - говорится в сообщении.

Гайдай добавил, что Новотошковское, которое враг уничтожил авиаударами, входит в состав Горной военной администрации. Сейчас идут активные бои за другие населенные пункты общины.

Напомним, недавно Сергей Гайдай заявил, что оккупанты захватили 80% Луганской области.

Ранее мы также сообщали, что российские военные зашли в Кременную.

Однако глава Луганской области пояснил, что украинские военные вышли из города, поскольку оккупанты начали равнять его с землей.

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