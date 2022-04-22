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Выход к Приднестровью для "защиты русскоязычных": названа вторая цель захвата юга Украины

Новина українською →
Москва, Пятница 22 апреля 2022 11:44
Выход к Приднестровью для "защиты русскоязычных": названа вторая цель захвата юга Украины Фото: российские войска попытаются выйти к Приднестровью (facebook com mod mil rus)
Автор: Сергей Новиков

Российские войска в рамках операции по захвату юга Украины намерены выйти к оккупированному Приднестровскому району Молдовы. Поскольку там якобы отмечается притеснение русскоязычных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

Как заявил исполняющий обязанности командующего войсками Центрального военного округа Рустам Миннекаев, контроль над Донбассом позволит создать сухопутный коридор в Крым и воздействовать на жизненно важные объекты Вооруженных сил Украины.

"Он также даст Вооруженным силам РФ еще один выход в Приднестровье, где отмечаются факты притеснения русскоязычного населения", - отметил он.

Напомним, ранее Генеральный штаб Вооруженных сил Украины заявил о том, что угроза российского вторжения с Приднестровья остается невысокой.

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