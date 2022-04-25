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Под обстрел оккупантов попали 5 железнодорожных станций в центре и на западе Украины

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Украина, Понедельник 25 апреля 2022 10:05
Под обстрел оккупантов попали 5 железнодорожных станций в центре и на западе Украины Фото: оккупанты обстреляли 5 железнодорожных станций в Украине (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Наталья Юрченко

Российская армия утром 25 апреля обстреляла 5 железнодорожных станций в центре и на западе Украины. Из-за этого по меньшей мере 16 пассажирских поездов задерживаются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Укрзализныци Александра Камышина.

"Российские войска продолжают системно разрушать железнодорожную инфраструктуру. Сегодня утром в течение часа под обстрел попали 5 железнодорожных станций в центральной и западной Украине", - говорится в сообщении.

По его словам, в результате обстрелов есть пострадавшие. Их количество уточняется.

Напомним, сегодня утром несколько взрывов прогремели в Винницкой области.

Позже стало известно, что из-за атак России в Винницкой области обесточена железная дорога.

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