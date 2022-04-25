Под обстрел оккупантов попали 5 железнодорожных станций в центре и на западе Украины
Российская армия утром 25 апреля обстреляла 5 железнодорожных станций в центре и на западе Украины. Из-за этого по меньшей мере 16 пассажирских поездов задерживаются.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Укрзализныци Александра Камышина.
"Российские войска продолжают системно разрушать железнодорожную инфраструктуру. Сегодня утром в течение часа под обстрел попали 5 железнодорожных станций в центральной и западной Украине", - говорится в сообщении.
По его словам, в результате обстрелов есть пострадавшие. Их количество уточняется.
Напомним, сегодня утром несколько взрывов прогремели в Винницкой области.
Позже стало известно, что из-за атак России в Винницкой области обесточена железная дорога.
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