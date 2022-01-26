Обращение Зеленского, новая партия вооружения от США и блэкаут в Центральной Азии: новости за 25 января

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с видеообращением, в Украину прибыла третья партия летального вооружения от США, три страны Центральной Азии остались без света. Подробнее о том, что произошло во вторник, 25 января - в материале РБК-Украина.

Зеленский обратился к украинцам: что сказал

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, то что некоторые страны эвакуируют своих дипломатов из Украины не означает неизбежную эскалацию и является тонкостями сложной дипломатической игры. При этом он подчеркнул, что Украина работает с партнерами для деэскалации ситуации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение Владимира Зеленского.

Также президент заявил, что не ожидает прорыва от встречи советников нормандской четверки в среду, 26 января. При этом глава государства выразил надежду на дальнейшую работу в этом формате.

В Украину прибыла третья партия летального вооружения от США

В В аэропорт "Борисполь" прибыла третья партия военной помощи от США. Штаты передали ВСУ оборудование и боеприпасы.

Накануне министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что США и Великобритания поставили Украине вооружения, о которых раньше приходилось только мечтать.

Джонсон не исключает наступление России на Киев: план молниеносной войны очевиден

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не исключает, что вторжение России в Украину может начаться с наступления на Киев. По его мнению, очевидно, что Москва подготовила план молниеносной войны.

"Разведка очень четко указывает, что на границах Украины находится 60 российских боевых групп. План молниеносной войны, которая может уничтожить Киев, очевиден для всех. Мы должны четко дать понять Кремлю, России, что это будет катастрофическим шагом", - заявил Джонсон.

COVID-статистика ухудшается. В Украине заболели более 24 тысяч человек

В Украине за минувшие сутки позитивный тест на коронавирус получили 24 321 человека. Больше всего новых заражений в Киеве и Ивано-Франковской области.

В Украине госпитализировали 3073 человека; летальных исходов - 141; выздоровели - 5514 человек. Протестировали за сутки методом ПЦР - 79 688 человек, методом ИФА - 7347, экспресс-тестами - 70 883.

В Киеве произошли столкновения на акции протеста SaveФОП

Во вторник, 25 января, в Киеве протестовали SaveФОП, возле Верховной рады предприниматели пытались прорваться в здание. Произошла стычка между протестующими и полицейскими.

Подробнее о том, что произошло на митинге - в материале РБК-Украина.

В Одесском горсовете произошла драка с участием нардепа Дмитрука (видео)

В Одессе в горсовете произошла драка во время заседания комиссии по вопросам развития пространства, землеустройства и регулирования земельных правоотношений. Сотрудники "Муниципальной варты" не пропускали на заседание журналистов и общественников, а также народного депутата и даже некоторых членов комиссии.

Когда же депутат Артем Дмитрук вместе с представителями СМИ все же смог зайти в помещение, драка завязалась в самом зале. Местное издание "Думская" пишет, что нардеп пытался попасть на заседание, на котором ключевым вопросом был отвод шести гектаров земли на Гагаринском плато под санаторием "Аркадия", принадлежащим Госпогранслужбе.

Три страны Центральной Азии остались без света

Во вторник, 25 января, три страны Центральной Азии (Казахстан, Узбекистан и Киргизия) остались без света. В частности, из-за отключения света по всему Бишкеку нет воды - не работают насосные станции.

В Узбекистане отметили, что отключение электричества в трех странах Центральной Азии произошло из-за аварии в Казахстане. Однако власти Казахстана ответили, что скачок напряжения в сети был в соседних странах.

ЕС вводит новые правила для туристов

В ЕС вводят новые правила для туристов во время пандемии COVID-19. Права путешественников будут зависеть от их индивидуального санитарного статуса, а не от того, где они живут.

Согласно новой рекомендации, меры по борьбе с COVID-19 должны применяться с учетом статуса человека, а не ситуации на региональном уровне, за исключением районов, где вирус циркулирует на очень высоком уровне.

Выпало до 85 см снега. В Стамбуле непогода парализовала работу аэропорта

В Турции непогода не прекращается уже несколько дней, местами снега выпало уже до 85 сантиметров. Такое ухудшение погоды парализовало работу аэропорта в столичном Стамбуле, сейчас все рейсы там временно приостановлены.

В Украину вернется потепление, но со снегом. Синоптики обновили прогноз

Погода в Украине принесет потепление, но вместе с ним - атмосферный фронт со снегом, местами, мокрым снегом.

Какой будет погода в стране до конца рабочей недели - читайте в материале Styler.