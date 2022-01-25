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Джонсон не исключает наступление России на Киев: план молниеносной войны очевиден

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Лондон, Вторник 25 января 2022 12:12
Джонсон не исключает наступление России на Киев: план молниеносной войны очевиден Фото: премьер Британии Борис Джонсон (wikipedia org MoD Crown)
Автор: Сергей Новиков

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не исключает, что вторжение России в Украину может начаться с наступления на Киев. По его мнению, очевидно, что Москва подготовила план молниеносной войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

"Разведка очень четко указывает, что на границах Украины находится 60 российских боевых групп. План молниеносной войны, которая может уничтожить Киев, очевиден для всех. Мы должны четко дать понять Кремлю, России, что это будет катастрофическим шагом", - заявил Джонсон.

Он также подчеркнул, что Лондон остается приверженным поддержке народу Украины, а европейские лидеры договорились о беспрецедентном пакете санкций против России, если она решится на вторжение.

Также сообщается, что на фоне угрозы вторжения половина сотрудников посольства Британии покинут Киев. Тем не менее около 30 британских дипломатов, включая посла, остаются в Украине.

Напомним, накануне Джонсон говорил, что вторжение России в Украину может стать для российского президента Владимира Путина "новой Чечней".

Сегодня министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что нет оснований считать, что вторжение России будет в ближайшее время, хотя такая угроза есть.

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Борис Джонсон Вторжение России в Украину
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