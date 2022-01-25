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Остановилось метро и насосные станции. Три страны Центральной Азии остались без света

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Алматы, Вторник 25 января 2022 08:52
Остановилось метро и насосные станции. Три страны Центральной Азии остались без света Фото: три страны Центральной Азии остались без света (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Три страны Центральной Азии (Казахстан, Узбекистан и Киргизия) остались без света. В частности, из-за отключения света по всему Бишкеку нет воды - не работают насосные станции.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на ORDA.

Казахстан

В южном Казахстане отключения в Алматы, Шымкенте, Тарасе, Туркестанской области и прилегающих районах.

"Ввиду значительного аварийного дисбаланса, созданного энергосистемой Центральной Азии (Узбекистан, Кыргызстан), произошел наброс мощности на транзит электроэнергии 500 кВ "Север - Восток - Юг Казахстана", - сообщили в KEGOC (Казахстан).

Произошло аварийное разделение транзита "Север - Восток - Юг Казахстана". Объем ограничений составляет порядка 1500 мегаватт.

Узбекистан

В Ташкенте остановлены аэропорт и метро, отключены светофоры, жителей просят без срочной надобности не выезжать на на личном транспорте.

В Минэнерго Узбекистана подтвердили, что стране произошел перебой в электроснабжении. Сейчас специалисты работают над устранением неисправности, добавили в ведомстве.

Из-за аварии произошли напряжения на линиях из Казахстана. Все аэропорты Узбекистана прекратили работу.

Киргизия

В Бишкеке аэропорт работает не в полном режиме, отключены насосные, подающие воду в дома, не работают светофоры, отключения также в Оше и других городах.

Киргизия восстановит электроснабжение в течение 30 минут, сообщили в Министерстве энергетики

"Свет отключился во всей Центральной Азии. Киргизия выйдет из энергокольца и восстановит электроснабжение в течение 30 минут", - сказали в пресс-службе ведомства.

Причина

Проблема с отключением света связана с аварией в объединенной Центральной энергосистеме.

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