Остановилось метро и насосные станции. Три страны Центральной Азии остались без света

Три страны Центральной Азии (Казахстан, Узбекистан и Киргизия) остались без света. В частности, из-за отключения света по всему Бишкеку нет воды - не работают насосные станции.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на ORDA .

Казахстан

В южном Казахстане отключения в Алматы, Шымкенте, Тарасе, Туркестанской области и прилегающих районах.

"Ввиду значительного аварийного дисбаланса, созданного энергосистемой Центральной Азии (Узбекистан, Кыргызстан), произошел наброс мощности на транзит электроэнергии 500 кВ "Север - Восток - Юг Казахстана", - сообщили в KEGOC (Казахстан).

Произошло аварийное разделение транзита "Север - Восток - Юг Казахстана". Объем ограничений составляет порядка 1500 мегаватт.

Узбекистан

В Ташкенте остановлены аэропорт и метро, отключены светофоры, жителей просят без срочной надобности не выезжать на на личном транспорте.

В Минэнерго Узбекистана подтвердили, что стране произошел перебой в электроснабжении. Сейчас специалисты работают над устранением неисправности, добавили в ведомстве.

Из-за аварии произошли напряжения на линиях из Казахстана. Все аэропорты Узбекистана прекратили работу.

Киргизия

В Бишкеке аэропорт работает не в полном режиме, отключены насосные, подающие воду в дома, не работают светофоры, отключения также в Оше и других городах.

Киргизия восстановит электроснабжение в течение 30 минут, сообщили в Министерстве энергетики

"Свет отключился во всей Центральной Азии. Киргизия выйдет из энергокольца и восстановит электроснабжение в течение 30 минут", - сказали в пресс-службе ведомства.

Причина

Проблема с отключением света связана с аварией в объединенной Центральной энергосистеме.