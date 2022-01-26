Звернення Зеленського, нова партія озброєння від США та блекаут у Центральній Азії: новини за 25 січня

Президент України Володимир Зеленський виступив із відеозверненням, в Україну прибула третя партія летального озброєння від США, три країни Центральної Азії залишилися без світла. Докладніше про те, що сталося у вівторок, 25 січня – в матеріалі РБК-Україна.

Зеленський звернувся до українців: що сказав

Президент України Володимир Зеленський заявив, що, те що деякі країни евакуюють своїх дипломатів з України не означає неминучу ескалацію і є тонкощами складної дипломатичної гри. При цьому він підкреслив, що Україна працює з партнерами для деескалації ситуації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення.

Також президент заявив, що не очікує прориву від зустрічі радників нормандської четвірки в середу, 26 січня. При цьому глава держави висловив надію на подальшу роботу в цьому форматі.

В Україну прибула третя партія летального озброєння від США

В аеропорт "Бориспіль" прибула третя партія військової допомоги від США. Штати передали ЗСУ обладнання та боєприпаси.

Напередодні міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що США та Великобританія поставили Україні озброєння, про які раніше доводилося лише мріяти.

Джонсон не виключає наступ Росії на Київ: план блискавичної війни очевидний

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон не виключає, що вторгнення Росії в Україну може початися з наступу на Київ. На його думку, очевидно, що Москва підготувала план блискавичної війни.

"Розвідка дуже чітко вказує, що на кордонах України знаходиться 60 російських бойових груп. План блискавичної війни, яка може знищити Київ, очевидний для всіх. Ми повинні чітко дати зрозуміти Кремлю, Росії, що це буде катастрофічним кроком", - заявив Джонсон.

COVID-статистика погіршується. В Україні захворіли більше 24 тисяч людей

В Україні за минулу добу позитивний тест на коронавірус отримала 24 321 людина. Найбільше нових заражень в Києві та Івано-Франківській області.

В Україні госпіталізували 3073 особи; летальних випадків - 141; одужали - 5514 осіб. Протестували за добу методом ПЛР - 79 688 осіб, методом ІФА - 7347, експрес-тестами - 70 883.=

В Києві сталися сутички на акції протесту SaveФОП

У вівторок, 25 січня, в Києві протестували SaveФОП, біля Верховної ради підприємці намагаються прорватися в будівлю. Відбулася сутичка між протестувальниками та поліцейськими.

Детальніше про те, що сталося на мітингу - в матеріалі РБК-Україна.

В Одеській міськраді сталась бійка за участю нардепа Дмитрука (відео)

В Одесі в міськраді сталася бійка під час засідання комісії з питань розвитку простору, землеустрою та регулювання земельних правовідносин. Співробітники "Муніципальної варти" не пропускали на засідання журналістів і громадських діячів, а також народного депутата і навіть деяких членів комісії.

Коли ж депутат Артем Дмитрук разом з представниками ЗМІ все ж зміг зайти в приміщення, бійка зав'язалася в самому залі. Місцеве видання "Думська" пише, що нардеп намагався потрапити на засідання, на якому ключовим питанням бувло відведення шести гектарів землі на Гагарінському плато під санаторієм "Аркадія", що належить Держприкордонслужбі.

Три країни Центральної Азії залишилися без світла

У вівторок, 25 січня, три країни Центральної Азії (Казахстан, Узбекистан і Киргизстан) залишилися без світла. Зокрема, через відключення світла по всьому Бішкеку немає води - не працюють насосні станції.

В Узбекистані зазначили, що відключення електроенергії в трьох країнах Центральної Азії сталося через аварію в Казахстані. Однак влада Казахстану відповіла, що стрибок напруги в мережі був у сусідніх країнах.

COVID-19-сертифікат, а не ситуація в країні: ЄС вводить нові правила для туристів

В ЄС вводять нові правила для туристів під час пандемії COVID-19. Права мандрівників будуть залежати від їх індивідуального санітарного статусу, а не від того, де вони живуть.

Згідно з новою рекомендацією, заходи по боротьбі з COVID-19 повинні застосовуватися з урахуванням статусу людини, а не ситуації на регіональному рівні, за винятком районів, де вірус циркулює на дуже високому рівні.

Випало до 85 см снігу. У Стамбулі негода паралізувала роботу аеропорту

У Туреччині негода не припиняється вже декілька днів, місцями снігу випало вже до 85 сантиметрів. Таке погіршення погоди паралізувало роботу аеропорту у столичному Стамбулі, наразі всі рейси там тимчасово призупинені.

В Україну повернеться потепління, але зі снігом. Синоптики оновили прогноз

Погода в Україні принесе потепління, але разом з ним - атмосферний фронт зі снігом, місцями, мокрим снігом.

Якою буде погода в країні до кінця робочого тижня - читайте в матеріалі Styler.