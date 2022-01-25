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Зеленский о возможности встречи лидеров в "Нормандии": розовых очков нет

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Киев, Вторник 25 января 2022 19:58
Зеленский о возможности встречи лидеров в "Нормандии": розовых очков нет Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не ожидает от завтрашней встречи советников нормандской четверки прорыва. При этом глава государства выразил надежду на дальнейшую работу в этом формате.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение Владимира Зеленского.

"Завтра состоится встреча советников нормандского формата. Мы работаем, чтобы как можно скорее состоялась встреча четырех президентов для будущего наступления мира в Украине", - сказал Зеленский.

Глава государства добавил, что не испытывает детских иллюзий и смотрит сквозь розовые очки на возможность встречи в нормандском формате на уровне лидеров.

"Но есть надежда, покой, выдержка и работа 24 на 7. А значит, будет результат. А значит, будет и мир", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, встреча политических советников "нормандской четверки" пройдет в среду, 26 января, в Париже.

Отметим, глава Офиса президента Андрей Ермак назвал предстоящую встречу мощным сигналом.

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Владимир Зеленский Нормандский формат
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