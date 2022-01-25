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Резников о поставках оружия Украине: "Там много вещей, о которых мы мечтали раньше"

Новина українською →
Киев, Вторник 25 января 2022 00:12
Резников о поставках оружия Украине: "Там много вещей, о которых мы мечтали раньше" Фото: министр обороны Алексей Резников (facebook.com/reznikovoleksii)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Министр обороны Алексей Резников заявил, что США и Великобритания поставили Украине вооружения, о которых раньше приходилось только мечтать. Раскрывать детали глава ведомства отказался.

Об этом сказал Алексей Резников в ответ на вопрос главного редактора РБК-Украина Сергея Щербины в эфире ток-шоу "Свобода слова" на ICTV.

"Я с первого дня веду переговоры с нашими партнерами. Последствия вы видите - это самолеты, которые прилетают из Лондона, два самолета из США прилетели, а завтра встречаем третий самолет с помощью", - сказал Резников, отвечая на вопрос о том, ведутся ли переговоры с союзниками о поставках Украине систем ПВО, включая ракеты Patriot.

Глава Минобороны добавил, что переговоры по всем потребностям Украины в вооружениях ведутся. Однако детали Резников раскрыть отказался.

"Но поверьте, в той помощи уже есть много интересных вещей, о которых мы мечтали раньше", - добавил министр.

Напомним, 23 января в Украину прибыла вторая партия военной помощи от США.

Отметим, первая партия американской оборонной помощи прибыла в Украину 22 января.

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Министерство обороны Украины Соединенные Штаты Америки Алексей Резников
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