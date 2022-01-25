Тонкости дипломатической игры. Зеленский о выезде сотрудников посольств из Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, то что некоторые страны эвакуируют своих дипломатов из Украины не означает неизбежную эскалацию и является тонкостями сложной дипломатической игры. При этом он подчеркнул, что Украина работает с партнерами для деэскалации ситуации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение.