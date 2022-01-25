В Украину прибыла третья партия летального вооружения от США

Фото: третья партия летального вооружения от США прибыла в Украину (twitter.com/oleksiireznikov)

В Украину 25 января прибыла третья партия военной помощи от США. Штаты передали ВСУ оборудование и боеприпасы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на трансляцию телеканала UA: Перший.