В Украину прибыла третья партия летального вооружения от США
В Украину 25 января прибыла третья партия военной помощи от США. Штаты передали ВСУ оборудование и боеприпасы.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на трансляцию телеканала UA: Перший.
В аэропорт "Борисполь" прибыла третья партия военной помощи от США в рамках безопасного пакета на 200 млн долларов. Среди доставленных грузов оборудование и боеприпасы для Вооруженных сил Украины (ВСУ).
В аэропорту третью партию вооружений встречают представители Министерства обороны Украины и посольства США в Киеве.
Накануне министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что США и Великобритания поставили Украине вооружения, о которых раньше приходилось только мечтать.
Напомним, вторая партия военной помощи от США прибыла в Украину 23 января. Тогда Штаты передали ВСУ более 80 тонн вооружений.
Отметим, ранее в Пентагоне заявили о поставках Украине в ближайшие дни противотанковых ракет Javelin.