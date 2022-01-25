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В Украину прибыла третья партия летального вооружения от США

Новина українською →
Киев, Вторник 25 января 2022 17:25
В Украину прибыла третья партия летального вооружения от США Фото: третья партия летального вооружения от США прибыла в Украину (twitter.com/oleksiireznikov)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Украину 25 января прибыла третья партия военной помощи от США. Штаты передали ВСУ оборудование и боеприпасы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на трансляцию телеканала UA: Перший.

В аэропорт "Борисполь" прибыла третья партия военной помощи от США в рамках безопасного пакета на 200 млн долларов. Среди доставленных грузов оборудование и боеприпасы для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В аэропорту третью партию вооружений встречают представители Министерства обороны Украины и посольства США в Киеве.

Накануне министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что США и Великобритания поставили Украине вооружения, о которых раньше приходилось только мечтать.

Напомним, вторая партия военной помощи от США прибыла в Украину 23 января. Тогда Штаты передали ВСУ более 80 тонн вооружений.

Отметим, ранее в Пентагоне заявили о поставках Украине в ближайшие дни противотанковых ракет Javelin.

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