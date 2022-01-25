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Столкновения под Радой и перекрытое движение: что происходит на митинге ФОПов под парламентом

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Киев, Вторник 25 января 2022 15:33
Столкновения под Радой и перекрытое движение: что происходит на митинге ФОПов под парламентом Фото: ФОПы под Радой устроили столкновения (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Сегодня в Киеве протестует SaveФОП, возле Верховной рады предприниматели пытаются прорваться в здание. Произошла стычка между протестующими и полицейскими.

Что происходит на митинге, в материале РБК-Украина.

Штурм парламента

Участники акции заявили, что будут штурмовать парламент и дают депутатам 15 минут на выход. Под Радой уже собралось большое количество силовиков, двери в здание закрыли на металлические засовы.

15:53 Правоохранители штурмуют сцену, которую митингующие установили возле парламента. Пытаются оттеснить протестующих.

Фото: под Радой устроили столкновения (Виталий Носач, РБК-Украина)

15:30 Протестующие пытаются ворваться в здание Верховной рады, в результате чего произошли столкновения между предпринимателями и полицейскими. РБК-Украина пытается узнать у полиции, сколько людей уже задержали.

Корреспондент РБК-Украина сообщает, что полиция применила слезоточивый газ.

Фото: ФОПы под Радой устроили столкновения (Виталий Носач, РБК-Украина)

Уже есть минимум двое задержанных. Это не первая стычка между протестующими и полицией.

Как сообщили в пресс-службе полиции, составлены административные протоколы на двух участников акции еще утром.

Движение в центре Киева ограничено

Движение ограничено на таких улицах:

  • Михаила Грушевского (от Парковой дороги к Крепостному переулку);
  • Липской (от улицы Михаила Грушевского к улице Институтской);
  • Садовой (от улицы Михаила Грушевского к улице Институцкой).

Почему предприниматели протестуют

Протестующие требуют принятия законопроекта №5866 или №5866-1 - исключение всех положений, связанных с тотальной фискализацией, а также отмена применения РРО при продаже отдельных товаров.

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