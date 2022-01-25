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Блэкаут в Центральной Азии: Узбекистан и Казахстан обвинили друг друга в отключении электричества

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Центральная Азия, Вторник 25 января 2022 10:45
Блэкаут в Центральной Азии: Узбекистан и Казахстан обвинили друг друга в отключении электричества Фото: Узбекистан и Казахстан обвинили друг друга в отключении света (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иванна Шовкун

В Узбекистане отметили, что отключение электричества в трех странах Центральной Азии произошло из-за аварии в Казахстане. Однако власти Казахстана ответили, что скачок напряжения в сети был в соседних странах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство энергетики Узбекистана в Telegram.

"В результате крупной аварии в электросети Республики Казахстан произошли перебои в электроснабжении Алма-Атинской, Шимкентской, Туркестанской областей и прилегающих районов", - говорится в сообщении.

В то же время в Казахстане сообщили, что аварийное отключение света произошло по вине энергетиков Узбекистана и Киргизии.

"Ввиду значительного аварийного дисбаланса, созданного энергосистемой Центральной Азии (Узбекистан, Кыргызстан), произошел наброс мощности на транзит электроэнергии 500 кВ "Север - Восток - Юг Казахстана", - говорится в сообщении Tengri News в Telegram.

Напомним, проблема с отключением света связана с аварией в объединенной энергосистеме Центральной Азии. Причины выясняются.

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