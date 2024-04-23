ЗСУ встановили прапор в Козачих Лагерях на лівому березі Херсонської області (відео)
У селі Козачі Лагері на тимчасово окупованому лівобережжі Херсонської області українські військові встановили прапор України на місцевій водонапірній вежі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram лейтенанта Збройних сил України з позивним "Алекс".
"Хлопці з 35-ї бригади морської піхоти вручну встановили прапор на водонапірній башті в населеному пункті Козачі Лагері на лівому березі Херсонської області", - написав "Алекс".
Він додав, що окупанти вже отримали терміновий наказ зняти український прапор із вежі у будь-який спосіб.
Зазначимо, що Козачі Лагері наразі мають статус тимчасово окупованого населеного пункту.
Фото: Козачі Лагері на мапі (deepstatemap.live)
Ситуація у Херсонській області
Нагадаємо, що Херсон та правобережна частина області були звільнені від російських окупантів восени 2022 року. Після цього росіяни почали щоденно обстрілювати регіон з авіації, дронів та артилерії.
Восени 2023 року стало відомо, що українські воїни закріплюються на лівому березі Херсонської області, зокрема, на плацдармі у районі населеного пункту Кринки.
Наразі ЗСУ продовжують утримувати плацдарм у Кринках, бойова робота триває.
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