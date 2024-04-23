Бєлгород атакували безпілотники, уламками пошкоджено будинок

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова та місцеві пабліки.

"У селищі Розумне внаслідок прильоту на подвір'я приватного житлового домоволодіння вибито вікна і посічено фасад будівлі, також вибито лобове скло в одного легкового автомобіля. Інформація про наслідки повітряної атаки уточнюються", - повідомив Гладков.

Глава області зазначив, що над Бєлгородом і Бєлгородським районом спрацювала система ППО, було збито кілька повітряних цілей на підльоті до міста. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Обстріли Бєлгорода й області

Нагадаємо, російські ЗМІ повідомили, що 19 квітня російський військовий літак скинув ракету X-59 на територію Бєлгородської області. Вона впала за два кілометри від населеного пункту.

В ніч на 19 квітня у місті Бєлгород та в районі пролунала серія вибухів. Повідомлялося про збиття дронів і ракет, у місті через роботу ППО спостерігався "дощ з уламків".

В ніч на 20 квітня дрони атакували відразу шість областей Росії. Внаслідок роботи ППО спалахнули пожежі та була пошкоджена низка об'єктів енергетичної інфраструктури.

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