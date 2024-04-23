ua en ru
Вт, 23 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Бєлгород атакували безпілотники, уламками пошкоджено будинок

Бєлгородська область, Вівторок 23 квітня 2024 04:29
UA EN RU
Бєлгород атакували безпілотники, уламками пошкоджено будинок Фото: в Бєлгородському районі уламками безпілотників пошкоджено будинок (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Російське місто Бєлгород і Бєлгородський район атакували ударні безпілотники. Внаслідок збиття і падіння уламків, пошкоджено будинок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова та місцеві пабліки.

Глава області зазначив, що над Бєлгородом і Бєлгородським районом спрацювала система ППО, було збито кілька повітряних цілей на підльоті до міста. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

"У селищі Розумне внаслідок прильоту на подвір'я приватного житлового домоволодіння вибито вікна і посічено фасад будівлі, також вибито лобове скло в одного легкового автомобіля. Інформація про наслідки повітряної атаки уточнюються", - повідомив Гладков.

Місцеві пабліки оприлюднили кадри моменту збиття дронів з камери відеоспостереження.

Обстріли Бєлгорода й області

Нагадаємо, російські ЗМІ повідомили, що 19 квітня російський військовий літак скинув ракету X-59 на територію Бєлгородської області. Вона впала за два кілометри від населеного пункту.

В ніч на 19 квітня у місті Бєлгород та в районі пролунала серія вибухів. Повідомлялося про збиття дронів і ракет, у місті через роботу ППО спостерігався "дощ з уламків".

В ніч на 20 квітня дрони атакували відразу шість областей Росії. Внаслідок роботи ППО спалахнули пожежі та була пошкоджена низка об'єктів енергетичної інфраструктури.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Бєлгородська область
NEWS
Конгресмен США про те, коли Україна отримає допомогу: раніше, ніж будь-хто може подумати
Конгресмен США про те, коли Україна отримає допомогу: раніше, ніж будь-хто може подумати
DAILY
Курс на 40: чому росте долар, від кого це залежить і як довго триватиме
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Курс на 40: чому росте долар, від кого це залежить і як довго триватиме