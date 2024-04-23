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Apple анонсувала презентацію: які новинки можуть показати

США, Вівторок 23 квітня 2024 22:04
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Apple анонсувала презентацію: які новинки можуть показати Фото: Apple анонсував презентацію продуктів (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Американська компанія Apple анонсувала презентацію нових продуктів. Представників ЗМІ запрошують відвідати захід 7 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Verge.

Очікується, що на презентації буде представлено iPad Pro, який отримає значні покращення, такі як:

  • збільшений до 13 дюймів OLED дисплей,
  • оновлений чипсет M3,
  • горизонтальне розташування фронтальної камери.

Також на заході можуть показати новий Apple Pencil і оновлену клавіатуру Magic Keyboard з алюмінієвим корпусом.

Також ймовірно на презентації покажуть iPad Air, який має отримати збільшений до 12,9 дюйма mini-LED дисплей, як у поточних Pro моделей.

Ця подія покладе край найдовшому очікуванню на нові моделі iPad з моменту, коли Apple вперше увійшла в цю категорію продуктів.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна показувало перші якісні зображення iPhone 16 із новим дизайном.

Крім того, ми повідомляли, що компанія Apple може випустити одразу п'ять версій iPhone 16.

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