Apple анонсувала презентацію: які новинки можуть показати
Американська компанія Apple анонсувала презентацію нових продуктів. Представників ЗМІ запрошують відвідати захід 7 травня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Verge.
Очікується, що на презентації буде представлено iPad Pro, який отримає значні покращення, такі як:
- збільшений до 13 дюймів OLED дисплей,
- оновлений чипсет M3,
- горизонтальне розташування фронтальної камери.
Також на заході можуть показати новий Apple Pencil і оновлену клавіатуру Magic Keyboard з алюмінієвим корпусом.
Також ймовірно на презентації покажуть iPad Air, який має отримати збільшений до 12,9 дюйма mini-LED дисплей, як у поточних Pro моделей.
Ця подія покладе край найдовшому очікуванню на нові моделі iPad з моменту, коли Apple вперше увійшла в цю категорію продуктів.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна показувало перші якісні зображення iPhone 16 із новим дизайном.
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