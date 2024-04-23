Омбудсмен розповів важливу деталь щодо військовозобов'язаного, який помер на Закарпатті

Військовозобов'язаний, який на Закарпатті помер дорогою до навчального центру, був визнаний придатним до військової служби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уповноваженого Верховної ради України з прав людини Дмитра Лубінця .

За його словами, придатність чоловіка до військової служби було зафіксовано у довідці ВЛК.

Лубінець додав, що щодо ймовірного порушення прав людини він відкрив виробництво. Ця ситуація надалі перебуватиме на його особистому контролі.

"Також мої представники у Закарпатській та Львівській областях працюватимуть, щоб дізнатися про всі обставини", - додав омбудсмен.

Що передувало

Раніше Закарпатський об'єднаний Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки повідомив, що дорогою до навчального центру у військовозобов'язаного стався епілептичний напад.

У ТЦК повідомили, що офіцер супроводу надав першу домедичну допомогу та викликав "швидку допомогу", проте медики не встигли і чоловік помер.