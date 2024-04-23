ua en ru
Вт, 23 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Тайвань менш ніж за добу сколихнули десятки потужних землетрусів

Тайвань, Вівторок 23 квітня 2024 02:09
UA EN RU
Тайвань менш ніж за добу сколихнули десятки потужних землетрусів Фото: на Тайвані зафіксовані десятки землетрусів (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

На східному узбережжі Тайваню сталися десятки землетрусів. Деякі з них спричинили хитання будівель у столиці Тайбеї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Центральної метереологічної служби Тайваня (CWA).

Починаючи з ночі понеділка і до ранніх годин вівторка 23 квітня, на острові та біля нього були зафіксовані понад 80 землетрусів. Найсильніший із них був магнітудою 6,3 бали.

Підземні поштовхи були зосереджені у східному місті Хуалянь, де на початку квітня стався потужний землетрус магнітудою понад 7 балів.

Рано вранці у вівторок пожежна служба регіону повідомила, що готель, який вже був пошкоджений 3 квітня і більше не працював, зараз злегка нахилився на бік. Повідомлень про жертви не надходило.

Землетруси на Тайвані

Тайвань розташований на стику двох тектонічних плит і в його регіоні постійно фіксують землетруси.

3 квітня 2024 року на острові стався землетрус магнітудою 7,2 балів. Епіцентр поштовхів був зафіксований на глибині 15,5 км біля Хуалянь.

Трагедія забрала життя щонайменше 14 людей. Рятувальні команди шукали більше 100 людей, що опинилися заблокованими у шахтах і Національному парку. Відтоді до 23 квітня на Тайвані зафіксували сотні підземних поштовхів.

У 2016 році внаслідок землетрусу на півдні острова загинули понад 100 людей, а в 1999 році землетрус магнітудою 7,3 бали забрав життя понад 2 тис. людей.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
NEWS
Конгресмен США про те, коли Україна отримає допомогу: раніше, ніж будь-хто може подумати
Конгресмен США про те, коли Україна отримає допомогу: раніше, ніж будь-хто може подумати
DAILY
Курс на 40: чому росте долар, від кого це залежить і як довго триватиме
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Курс на 40: чому росте долар, від кого це залежить і як довго триватиме