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Рада спростила вирощування бавовни: чому це важливо для оборони

Україна, Вівторок 23 квітня 2024 20:49
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Рада спростила вирощування бавовни: чому це важливо для оборони Фото: в Україні спростили вирощування бавовни (wikipedia.org)
Автор: Тетяна Степанова

Верховна рада України ухвалила закон про спрощення обігу насіння бавовнику. Він потрібен для виробництва пороху.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект закону №10427-1.

Метою закону є створення сприятливих умов для обігу насіння найкращих сортів бавовнику в Україні, а також підтримки відновлення важливої галузі сільського господарства з метою забезпечення ресурсних потреб вітчизняної промисловості, передусім на період воєнного стану та протягом трьох років з дня його завершення або скасування

Закон передбачає:

  • спрощення процедури державної реєстрації сортів та/або державної реєстрації прав на сорти бавовника без проведення кваліфікаційної експертизи;
  • ведення в обіг насіння сортів бавовника та його використання без проведення сертифікації насіннєвого матеріалу;
  • ввезення на митну територію України, дослідження, державну апробацію (випробування) та промислове виробництво генетично модифікованого бавовнику, а також продукції, виробленої із його застосуванням, без державної реєстрації ГМО та отримання відповідних дозволів.

Раніше реєстрація немодифікованого бавовнику займала два-три роки, а реєстрація ГМО-бавовнику заборонена взагалі.

Нагадаємо, 5 квітня ми повідомляли, що у Верховній раді розробили законопроєкт про спрощену процедуру обігу насіння бавовнику. Він є стратегічною сировиною для оборонної промисловості, зокрема виробництва пороху.

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