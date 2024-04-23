Рада спростила вирощування бавовни: чому це важливо для оборони

Верховна рада України ухвалила закон про спрощення обігу насіння бавовнику. Він потрібен для виробництва пороху.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект закону №10427-1.

Метою закону є створення сприятливих умов для обігу насіння найкращих сортів бавовнику в Україні, а також підтримки відновлення важливої галузі сільського господарства з метою забезпечення ресурсних потреб вітчизняної промисловості, передусім на період воєнного стану та протягом трьох років з дня його завершення або скасування

Нагадаємо, 5 квітня ми повідомляли, що у Верховній раді розробили законопроєкт про спрощену процедуру обігу насіння бавовнику. Він є стратегічною сировиною для оборонної промисловості, зокрема виробництва пороху.

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