Шмигаль про енергетику: є можливість давати світло в оселях по 5-6 годин на день

Ситуація з електропостачанням в Україні складна, проте вже є можливість давати світло в оселях по 5-6 годин на день.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

"Так, ситуація складна, є дефіцит. Але при дефіциті в системі в 30%, витратах мережі та першочерговому заживленні критичної інфраструктури, для населення в кожній області залишається 50-60% на покриття потреб", - заявив Шмигаль. Прем'єр-міністр пояснив, що цього достатньо, щоб рівномірно розподілити навантаження вимушених відключень між усіма споживачами. Таким чином людям зможуть вмикати світло принаймні на 5-6 годин на день.