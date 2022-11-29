Україна розглядає варіант повного видворення громадян РФ з Криму після деокупації

Україна розглядає варіант повного видворення громадян РФ з Криму після звільнення півострова від окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постійну представницю президента України у Криму Тамілу Ташеву в колонці для УП .

"За різними оцінками, протягом періоду тимчасової окупації на територію Криму незаконно перемістилося понад 500 тисяч громадян Російської Федерації", - йдеться в повідомленні.

За словами Ташевої, це стало справжньою демографічною кризою. Адже колонізація українського півострова росіянами відбувалася паралельно з вимушеним переселенням, переслідуванням та ув'язненням нелояльних до Росії та її окупаційних адміністрацій українців і представників кримськотатарського й інших корінних народів.

Згідно із загальними даними, близько 100 тисяч громадян України були вимушені виїхати з півострова.

За словами представниці президента, заселення Криму росіянами є частиною гібридної війни РФ, яку Москва може використовувати для майбутніх агресій. Вона зазначила, що згідно з законодавством України всі іноземці, які потрапили на півострів не через українські пункти пропуску, проживають у Криму незаконно - отже, подібні представники іноземних держав мають покинути Крим добровільно чи примусово.

Ташева заявила, що Україна розглядає варіант видворення всіх громадян Росії після деокупації Криму, а після виїзду їх подальша можливість повернутися вирішуватиметься відповідно до законодавства - розгляд кожної справи буде індивідуальним, оскільки необхідно враховувати багато чинників.

Є низка випадків, коли громадяни РФ, які проживали на окупованих територіях, виявляли проукраїнську позицію - йдеться про родичів політичних ув'язнених, їхніх адвокатів.

Представниця президента наголосила, що громадянам України, яким було нав'язано російський паспорт, нічого не загрожує, а держава гарантує захист прав, свобод та законних інтересів громадян.

"Крим - це Україна, тому якщо мешканець півострова приїхав туди з РФ чи іншої країни - він іноземець, отже, має пройти всі необхідні українські урядові процедури, щоб проживати на території чужої для нього держави законно", - додала вона.