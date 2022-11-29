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Словаччина передала Україні 30 одиниць БМП1

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Братислава, Вівторок 29 листопада 2022 11:33
Словаччина передала Україні 30 одиниць БМП1 Фото: Словаччина передала Україні 30 одиниць БМП1 (defence.ua.com)
Автор: Марія Кучерявець

Міноборони Словаччини заявило про передачу Україні бойових машин піхоти БМП1. Їх українська сторона отримала в кількості 30 одиниць.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter міністра оборони Словаччини Ярослава Надя.

"Радий підтвердити, що 30 словацьких БМП1 були передані Україні на підставі угоди з Німеччиною. Дякую (главі Міноборони Німеччини - ред.) Крістіне Ламбрехт за чудову співпрацю. Слава Україні", - написав він.

БМП-1 - бойова машина піхоти призначена для спільних дій з танками в бою та транспортування особового складу. Бойова машина прийнята на озброєння СРСР 1966 року. Серійно випускалася з 1966 до 1983 року. Застосовувалась у війні в Афганістані та багатьох інших військових конфліктах. Згодом на базі БМП-1 розпочався випуск удосконаленої моделі БМП-2.

Зазначимо, раніше уряд Словаччини пообіцяв передати Україні 30 бойових машин піхоти (БМП1) в обмін на те, що Братислава отримає від Берліну 15 танків Leopard 2A4.

Нагадаємо, раніше Україна отримала від Словаччини ще одну самохідну артилерійську установку Zuzana 2 Howitzer.

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