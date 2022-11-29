ЗСУ просуваються в бік Сватового та Кремінної, - Луганська ОВА

Українські військові потроху просуваються в бік Сватового та Кремінної в Луганській області. Втім, ситуація на полі бою залишається доволі складною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook голови Луганської ОВА Сергія Гайдая.

За його словами, бої в Луганській області тривають практично безперервно.

"Ситуація на лінії фронту достатньо важка, всі деокуповані села досі ще обстрілюються. Бої тривають постійно, цілодобово. Все одно (ЗСУ - ред.) по трохи просуваються, чітко тримають лінію оборони і навіть вдається попри складні погодні умови все ж таки потроху просуватися вже далі, в бік Сватового та Кремінної", - розповів Гайдай.

Карти боїв підтверджують продовження контрнаступальних операцій ЗСУ

Нагадаємо, за даними зведення ISW, окупанти можуть приділяти першочергову увагу обороні району Сватового, щоб убезпечити критично важливі лінії логістики, які йдуть на схід у тил росіян (Старобільськ).

При цьому на захід від Кремінної також йдуть бої - ворог переходить у наступ, ймовірно бажаючи повернути позиції на Лиманському напрямку.

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