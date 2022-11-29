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Росіяни більше 20 разів обстріляли Херсонську область: в ОВА розповіли про руйнування

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Херсон, Вівторок 29 листопада 2022 10:58
Росіяни більше 20 разів обстріляли Херсонську область: в ОВА розповіли про руйнування Ілюстративне фото: росіяни більше 20 разів обстріляли Херсонську область (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські військові продовжують бити по цивільній інфраструктурі Херсонської області. За минулу добу вони обстріляли регіон 21 раз.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Херсонської ОВА Ярослава Янушевича.

Загарбники атакували житлові квартали Херсона, також є влучання у приватні та багатоквартирні будинки. Ворог обстріляв Дар'ївку, Микільське, Садове, Токарівку, Станіслав, Олександрівку, Інженерне та територію поблизу "УКРНІОЗ" у Херсонському районі.

У Бериславському району під ворожий вогонь потрапили Берислав, Новокаїри, Новоберислав та Шляхове.

Внаслідок російських атак загиблих та постраждалих серед цивільного населення немає.

Нагадаємо, 27 листопада росіяни 30 разів обстріляли Херсонську область, одна людина загинула, двоє постраждали.

Окрім того, загарбники вбили відомого мецената Анатолія Прокопчука та його 19-річного сина у Херсонській області.

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