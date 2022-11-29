Росія може продовжувати удари по енергетиці України ще кілька місяців, - експерт

Російські військові можуть продовжувати завдавати ударів по енергетичних об'єктах України протягом кількох місяців. При цьому вони перестали запускати ракети по позиціях військ, адже зрозуміли, що перемогти Україну на полі бою їм не вдасться.

"Я б усе ж таки виходив з найгіршого сценарію - що вони можуть це продовжувати робити ще кілька місяців. Якщо казати про бойову здатність, тобто здатність Російської Федерації використати ракетну зброю навіть повітряного базування у протистоянні з противником на полі бою - вже ні. Вони вже пройшли точку неповернення що з Китаєм, що з країнами НАТО", - сказав він.

Сумусь зазначив, що росіяни вже не використовують ракети для ударів по військах в Україні, а лише по енергосистемі. За його словами, загарбники вирішили, що на полі бою Україну вони вже не переможуть.

"Вони програли ще 25 лютого, коли зрозуміли, що їхній бліцкриг не вдався. І тому Путіна просто переконали, що єдиний вихід для нього - це, по-перше, потягнути час: можливо, щось трапиться у НАТО, Європі чи в Сполучених Штатах. Однак для нього головна загроза зараз - це не НАТО, Україна чи якісь "нацисти". Головна загроза для Путіна - це його оточення, яке вже давно зрозуміло, що вони в катастрофі, що вони втрачають все, що створили і заробили", - сказав експерт.

Російського диктатора також могли переконати, що єдиний варіант - це довести Україну до гуманітарної катастрофи.

"Здається, Лукашенко сказав, що якщо Зеленський не зупиниться, то Путін переб'є всіх українців. А Пєсков заявив, що у Зеленського є можливість дуже легко зупинити страждання українців, якщо він здасться і припинить війну. Тобто йде прямий шантаж", - додав Сумусь.

При цьому росіяни кажуть Європі: "Якщо ви не хочете потоків мігрантів з України, то давайте зупиняйте Зеленського та Україну, ми готові сісти за стіл переговорів". Так, єдиний шанс вижити для Путіна - це примусити українського президента сісти за стіл переговорів, взяти паузу і спробувати вивести на якусь домовленість на кшталт "Мінська", яка почне знімати санкційні обмеження і дозволить не платити репарації.

Саме через це Україна просить у своїх союзників протиракетну оборону. При цьому Самусь не розуміє, чому країни НАТО нам її не надають. Так, генсек Альянсу Єнс Столтенберг каже, що вони не можуть втягуватися в цей конфлікт, не можуть іти на ескалацію.

За його словами, якщо НАТО не може дати Україні системи ПРО, це означає, що вони є нейтральною стороною в цьому конфлікті. Тобто вони залишаються нейтральними до здійснення воєнних злочинів, адже удари взимку по енергетичній інфраструктурі - це воєнні злочини.

"Це заборонено всіма конвенціями - нанесення ударів по цивільних об'єктах, які взагалі не стосуються війни. Яке відношення до війни, наприклад, має трансформатор у Львові? Росіяни, звісно, можуть казати, що там возять залізницею HIMARS. Це просто маячня. Але тут мене більше турбує позиція НАТО, якщо чесно", - додав експерт.