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ЗСУ атакували ворожий ЗРК, а окупанти ведуть наступ на двох напрямках, - Генштаб

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Україна, Вівторок 29 листопада 2022 18:19
ЗСУ атакували ворожий ЗРК, а окупанти ведуть наступ на двох напрямках, - Генштаб Фото: ЗСУ атакували ворожий ЗРК, а окупанти ведуть наступ на двох напрямках (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Збройні сили України позиції зенітно-ракетного комплексу російських окупантів. Водночас ворог продовжує вести наступальні дії під Бахмутом та Авдіївкою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

Російські окупанти продовжують збройну агресію проти нашої держави, не припиняють завдавати ударів по об’єктах цивільної інфраструктури. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів сил оборони України, здійснює інженерне обладнання оборонних рубежів та позицій, на окремих напрямках продовжує вести наступальні дії.

Триває переміщення особового складу та військової техніки противника для комплектування підрозділів, що зазнали втрат, а також формування нових частин та підрозділів. За добу противник завдав ракетного удару по цивільних об’єктах населеного пункту Ківшарівка Харківської області, здійснив 26 авіаційних ударів та 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню позицій наших військ.

Зберігається загроза завдання противником ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури в глибині території України.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

Республіка Білорусь продовжує підтримувати збройну агресію Російської Федерації проти України, надає свою територію та повітряний простір для завдання ракетних та авіаційних ударів.

На Сіверському напрямку у прикордонних районах Брянської та Курської областей підрозділи противника ведуть демонстраційні та провокаційні дії на російсько-українському кордоні. Ворог здійснив обстріли з мінометів та ствольної артилерії, зокрема в районах населених пунктів Янжулівка, Миколаївка, Галаганівка Чернігівської області та Вільна Слобода Сумської області.

На Слобожанському напрямку, у прикордонних районах Бєлгородської області, противник продовжує утримувати угруповання своїх військ. Здійснив обстріли з танків, мінометів та ствольної артилерії районів населених пунктів Стрілеча, Глибоке, Зелене, Стариця, Огірцеве, Вовчанськ, Бударки, Амбарне Харківської області. В районах населених пунктів Зелене та Бударки противник застосував ударні безпілотні літальні апарати.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник веде оборону. Здійснив обстріли з танків та всього спектру артилерії районів населених пунктів Орлянське, Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Піщане Харківської області та Новоселівське, Стельмахівка, М’ясожарівка, Макіївка, Невське Луганської області, а також Ямполівка, Торське, Озерне Донецької області.

На Бахмутському та Авдіївському напрямках противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій. Здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Сіверськ, Верхньокам’янське, Спірне, Берестове, Білогорівка, Яковлівка, Бахмутське, Соледар, Андріївка, Водяне, Красногорівка, Мар’їнка, Новомихайлівка Донецької області.

На Новопавлівському напрямку ворог здійснив обстріли з артилерії різних типів позицій Сил оборони України та районів населених пунктів Вугледар, Нескучне та Пречистівка Донецької області.

На Запорізькому напрямку ворог веде оборонні дії. Здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії позицій сил оборони України та районів населених пунктів Новопіль Донецької області; Ольгівське, Дорожнянка, Чарівне, Гуляйпільське, Мала Токмачка, Малі Щербаки Запорізької області, а також Времіївка, Червоне Херсонської області. В районі населених пунктів Новопіль та Времівка Донецької області противник застосував ударний БПЛА.

На Криворізькому та Херсонському напрямках противник веде позиційну оборону. Не припиняє артилерійські обстріли підрозділів українських військ і населених пунктів на правому березі річки Дніпро, зокрема міста Херсон.

Підтверджено вогневе ураження 27 листопада районів зосередження живої сили російських окупантів в населених пунктах Пологи, Токмак і Басань Запорізької області та Лутугине на Луганщині. Втрати противника склали до 470 осіб пораненими, знищено близько 50 одиниць військової техніки різних типів та склад боєприпасів.

Авіація сил оборони України протягом поточної доби завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, позиції зенітно-ракетного комплексу російських окупантів.

Нагадаємо, що за минулу добу українські військові збили два ворожі літаки та ліквідували ще 480 російських загарбників. Загальна кількість втрат армії РФ з початку повномасштабного вторгнення складає 88 380 військових.

Українські військові пошкодили залізничний міст під Мелітополем, яким окупанти возили техніку.

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