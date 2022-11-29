ЗСУ ліквідували ще 480 окупантів та "приземлили" два літаки: оновлені втрати Росії
Фото: ЗСУ ліквідували ще 480 окупантів та "приземлили" два літаки (Getty Images)
За минулу добу українські військові збили два ворожі літаки та ліквідували ще 480 російських загарбників. Загальна кількість втрат армії РФ з початку повномасштабного вторгнення складає 88 380 військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу.
Загальні бойові втрати противника на 29 листопада орієнтовно склали:
- особового складу - близько 88380 (+480) осіб ліквідовано,
- танків - 2911 (+3) од,
- бойових броньованих машин - 5866 (+5) од,
- артилерійських систем - 1901 (+2) од,
- РСЗВ - 395 (+0) од,
- засобів ППО - 209 (+0) од,
- літаків - 280 (+2) од,
- гелікоптерів - 261 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1555 (+0),
- крилатих ракет - 531 (+0),
- кораблів /катерів - 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 4423 (+7) од,
- спеціальної техніки - 163 (+0).
Нагадаємо, українські військові відбили ворожі атаки в районі 10 населених пунктів на Донбасі.
При цьому загарбники готуються завдати нових ракетних ударів по Україні найближчим часом.
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