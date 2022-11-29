ЗСУ ліквідували ще 480 окупантів та "приземлили" два літаки: оновлені втрати Росії

Фото: ЗСУ ліквідували ще 480 окупантів та "приземлили" два літаки (Getty Images)

За минулу добу українські військові збили два ворожі літаки та ліквідували ще 480 російських загарбників. Загальна кількість втрат армії РФ з початку повномасштабного вторгнення складає 88 380 військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу.