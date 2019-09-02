Новый Кабмин собирается на первое заседание: онлайн-трансляция

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Гончарук проведет первое рабочее заседание Кабмина в 14:00

Заседание Кабинета министров Украина под руководством премьер-министра Алексея Гончарука запланировано на 2 сентября. Все подробности о том, как проходит первое рабочее заседание нового правительства - в материале РБК-Украина.

Перед заседанием Кабмин встретится с Зеленским

В Офисе президента анонсировали встречу Владимира Зеленского с руководством нового Кабинета министров Украины, Верховной рады Украины и правоохранительных органов. Встреча состоится 2 сентября в 12:00, после этого в 14:00 новый Кабмин проведет первое заседание, а в Раде состоится заседание согласительного совета.

Кабмин провел первое заседание в ночь на 30 августа

В ночь на 30 августа, сразу после назначения новый состав правительства провел первое заседание, которое носило ознакомительный характер. Встреча проводилась в закрытом режиме.

Рада 29 августа назначила нового премьера и утвердила состав нового Кабмина

Во время заседания Верховной рады 29 августа нардепы 290 голосами поддержали кандидатуру Алексей Гончарука на пост премьер-министра Украины. После этого, он представил состав своего правительства, который был поддержан 281 голосом нардепов.

Так, в Кабмин Гончарука вошли:

Дмитрий Кулеба - вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции;

- вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции; Михаил Федоров - вице-премьер-министр Украины - министр цифровой трансформации;

- вице-премьер-министр Украины - министр цифровой трансформации; Тимофей Милованов - министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства;

- министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства; Оксана Маркарова - министр финансов Украины;

- министр финансов Украины; Алексей Оржель - министр энергетики и защиты окружающей среды Украины;

- министр энергетики и защиты окружающей среды Украины; Владислав Криклий - министр инфраструктуры Украины;

- министр инфраструктуры Украины; Алена Бабак - министр развития общин и территорий Украины;

- министр развития общин и территорий Украины; Анна Новосад - министр образования и науки Украины;

- министр образования и науки Украины; Зоряна Скалецкая (Черненко) - министр здравоохранения Украины;

- министр здравоохранения Украины; Владимир Бородянский - министр культуры, молодежи и спорта Украины;

- министр культуры, молодежи и спорта Украины; Юлия Соколовская - министр социальной политики Украины;

- министр социальной политики Украины; Арсен Аваков - министр внутренних дел Украины;

- министр внутренних дел Украины; Оксана Коляда - министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины;

- министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины; Дмитрий Дубилет - министр Кабинета министров Украины;

- министр Кабинета министров Украины; Денис Малюська - министр юстиции Украины;

- министр юстиции Украины; Вадим Пристайко - министр иностранных дел;

- министр иностранных дел; Андрей Загороднюк - министр обороны.

Кабмин Гройсмана сложил полномочия

В ходе заседания Верховной рады 29 августа Кабинет министров Украины премьер-министра Владимира Гройсмана сложил полномочия, в соответствии с Конституцией Украины.

"Согласно Конституции, я, как премьер-министр Украины, и правительство слагаем свои полномочия перед новоизбранной Верховной радой Украины", - заявил Гройсман.

Также в ходе заседания Рада 372 голосами поддержала отставку Кабмина Гройсмана.

Отметим, в Кабмин Гройсмана входили: