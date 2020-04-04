Новые правила карантина и иск ПриватБанка против Коломойского: новости за 3 апреля

Кабмин запретил находиться в общественных местах без маски и документов, количество случаев коронавируса в Украине превысило 1 тысячу, ПриватБанк подал новый иск против Коломойского. Подробнее о том, что произошло в пятницу, 3 апреля, - в материале РБК-Украина

Коронавирус в Украине

Количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Украине превысило 1 тысячу. Зафиксированы 1072 случаев

Кабинет министров Украины в рамках карантина из-за коронавируса запретил с 6 апреля находиться в общественных местах без надетой маски или респиратора, а также документов.

Количество летальных случаев, связанных с коронавирусом, в Украине увеличилось до 27. От вируса за сутки умерли 4 человека.

Президент Украины Владимир Зеленский для помощи в борьбе с коронавирусом в Италии подписал указ об отправке украинских медиков в эту страну.

Кабинет министров на время карантина в Украине предписал всем пенсионерам находиться на самоизоляции.

Кабинет министров на время карантина в Украине - до 24 апреля - запретил все массовые религиозные празднования, в том числе праздника Пасхи.

ПриватБанк подал новый иск против Коломойского

ПриватБанк подал в суд на Кипре иск на бывшего владельца Игоря Коломойского на сумму в более 5 млрд долларов. Об этом заявил член наблюдательного совета ПриватБанка Роман Сульжик в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина", передает корреспондент РБК-Украина.

По словам члена наблюдательного совета, на Кипре происходили операции по выводу денег из банка. Он добавил, что сумма иска против Коломойского сравнима с траншем Международного валютного фонда.

Суд просят запретить Разумкову подписывать закон о рынке земли

Окружной административный суд Киева просят запретить председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову совершать любые действия, направленные на подписание закона о рынке земли. Об этом сообщает пресс-служба суда.

В Окружной админсуд Киева поступило соответствующее заявление об обеспечении иска до подачи искового заявления.

Подполковника СБУ подозревают в финансировании терроризма

В Донецкой области следователи Государственного бюро расследований задержали подполковника Службы безопасности и его сообщника при содействии финансированию терроризма в особо крупном размере. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Задержанный - старший оперуполномоченный по особо важным делам Управления Службы безопасности Украины в Волынской области.

Опубликован проект программы деятельности правительства Шмыгаля

Опубликована проект программы деятельности Кабинета министров Дениса Шмыгаля. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram нардепа от "Слуги народа" Александра Качуры.

В проекте программы правительства подтверждается курс Украины на европейскую и евроатлантическую интеграцию, а также реализация принципов экономического, правового, социального развития, предусмотренных Соглашением об ассоциации Украины с ЕС.

Кабмин повысил прогноз инфляции на 2020 год почти до 12%

Кабинет министров Украины обнародовал обновленный макроэкономический прогноз, в котором повысил прогноз инфляции в 2020 году с утвержденных ранее 5,6% до 11,6%. Соответствующее постановление правительства №253 опубликовано на правительственном портале.

ДТП на Сумской: суд оставил в силе приговор Зайцевой и Дронову

В пятницу, 3 апреля, суд оставил в силе приговор Елене Зайцевой и Геннадию Дронову, виновным в совершении смертельного дорожно-транспортного происшествия на улице Сумской в Харькове. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Верховного суда в Facebook.

Так, коллегия Кассационного суда приняла решение о сохранении приговора Зайцевой и Дронову в виде 10 лет лишения свободы. Решение суда является окончательным и не подлежит обжалованию.