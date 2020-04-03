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Кабмин запретил находиться в общественных местах без маски и документов с 6 апреля

Новости » Коронавирус     03.04.2020 - 13:07
Кабмин запретил находиться в общественных местах без маски и документов с 6 апреля
Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

Кабмин ввел новые ограничения в рамках карантина

Кабинет министров Украины в рамках карантина из-за коронавируса запретил с 6 апреля находиться в общественных местах без надетой маски или респиратора, а также документов. Об этом сообщил глава правительства Денис Шмыгаль в Telegram.

Он подчеркнул, что жесткие ограничения - это тенденция, к которой все чаще прибегают государства по всему миру.

Кабмин запретил находиться в общественных местах без маски и документов с 6 апреля

"Мы идем по более мягкому сценарию в контексте развития эпидемии. Однако это не означает, что мы не должны действовать жестко. Правительство Украины также вводит новые ограничения, чтобы обезопасить граждан от COVID-19 и спасти как можно больше жизней", - отметил глава правительства.

Итак, с 6 апреля запрещено:

  • пребывание в общественных местах без одетых средств индивидуальной защиты, в частности, респиратора или защитной маски, в том числе изготовленных самостоятельно;
  • перемещение группой лиц более чем два человека, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения лиц, не достигших 14 лет, родителями, усыновителями, опекунами, попечителями, приемными родителями, родителями-воспитателями, другими лицами в соответствии с законом или совершеннолетними родственниками ребенка;
  • пребывание в общественных местах лиц, не достигших 14 лет, без сопровождения родителей, усыновителей, опекунов, попечителей, приемных родителей, родителей-воспитателей, других лиц в соответствии с законом или совершеннолетних родственников ребенка;
  • посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости;
  • посещение спортивных и детских площадок;
  • проведение всех массовых мероприятий (установлены исключения);
  • находиться на улицах без документов, удостоверяющих личность, подтверждающих гражданство Украины или его специальный статус;
  • самовольно оставлять места обсервации (изоляции).

Напомним, ранее Шмыгаль заявил, что правительство Украины продлит карантинные меры для пожилых людей, школьников и студентов.

Как писало РБК-Украина, в Кабмине допускают ослабление карантина в конце апреля. Однако лишь при условии снижения динамики заболеваемости.

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