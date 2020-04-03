ПриватБанк подал новый иск против Коломойского

Фото: Игорь Коломойский (УНИАН)

"Приватбанк" требует от бывшего владельца 5,5 млрд долларов

ПриватБанк подал в суд на Кипре иск на бывшего владельца Игоря Коломойского на сумму в более 5 млрд долларов. Об этом заявил член наблюдательного совета ПриватБанка Роман Сульжик в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина", передает корреспондент РБК-Украина.

По словам члена наблюдательного совета, на Кипре происходили операции по выводу денег из банка. Он добавил, что сумма иска против Коломойского сравнима с траншем Международного валютного фонда.

"Мы, ПриватБанк, подали новый иск в юрисдикции Кипра против бывших владельцев Приватбанка - Коломойского и Боголюбова на сумму 5,5 млрд долларов. Это сравнимо - с траншем МВФ", - заявил он.

Сульжик отметил, что государственный ПриватБанк ведет уже 4 судебных разбирательства в отношении его бывших владельцев.

"Этот иск связан с сомнительными транзакциями, которые были проведены в ПриватБанке в период с 2013 по 2016-й годы. На этот раз они не одни, т.к. в судах сейчас к ним присоединится один из бывших членов правления ПриватБанка, также две компании на Кипре, которые тоже принадлежат Коломойскому. Тем самым, государственный ПриватБанк ведет уже 4 крупнейших разбирательства в судах Англии, Америки, Израиля и сейчас Кипра", - добавил он.

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Напомним, ранее сообщалось, что Печерский районный суд Киева обязал ПриватБанк выплатить более 200 млн долларов оффшорам бизнесменов Григория и Игоря Суркисов. Суд подтвердил обязанность Приватбанка выполнить условия депозитных договоров с кипрскими компаниями.