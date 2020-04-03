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В Украине запретили массовые празднования Пасхи

Новости » Коронавирус     03.04.2020 - 16:30
В Украине запретили массовые празднования Пасхи
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Массовые празднования запрещены до 24 апреля

Кабинет министров на время карантина в Украине - до 24 апреля - запретил все массовые религиозные празднования, в том числе праздника Пасхи. Соответствующее постановление опубликовано на правительственном портале.

Согласно принятому постановлению, до 24 апреля запрещено проведение всех массовых мероприятий. Под запрет попали культурные, развлекательные, спортивные, социальные и религиозные мероприятия.

Таким образом, запрещены массовые празднования Пасхи, которая в этом году отмечается 19 апреля (православная) и 12 апреля (католическая).

Разрешены только массовые мероприятия, необходимые для обеспечения работы органов государственной власти и органов местного самоуправления. При этом нужно, чтобы у всех участников были средства индивидуальной защиты - маски или респираторы.

Напомним, ранее сообщалось, что на время карантина в Украине всем пенсионерам предписали находиться на самоизоляции.

Отметим, до этого ожидалось, что государство в ближайшее время представит проект "Пасха дома", чтобы люди на праздник не толпились в храмах.

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