Подполковника СБУ подозревают в финансировании терроризма

Фото: задержание преступников (dbr.gov.ua)

Во время задержания правоохранители изъяли 6 млн 400 тыс. российских рублей

В Донецкой области следователи Государственного бюро расследований задержали подполковника Службы безопасности и его сообщника при содействии финансированию терроризма в особо крупном размере. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Задержанный - старший оперуполномоченный по особо важным делам Управления Службы безопасности Украины в Волынской области.

"По предварительной информации, сотрудник СБУ систематически предоставлял военнослужащим, которые выполняют задачи на линии разграничения в условиях ведения боевых действий, взятки за непрепятствование незаконному перемещению наличных средств через линию разграничения. 3 апреля 2020 года после предоставления очередной части неправомерной выгоды в сумме 28 тыс. грн подполковника СБУ и его сообщника задержано в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Фото: ГБР задержала подполковника СБУ и его сообщника (dbr.gov.ua)

Во время задержания у злоумышленников изъяли 6 млн 400 тыс. российских рублей (около 2 млн 300 тыс. грн по курсу НБУ), которые они пытались передать через линию разграничения на временно оккупированную территорию Донецкой области.

Досудебным расследованием руководит Военная прокуратура объединенных сил. Оперативное сопровождение - Управление внутренней безопасности СБУ. В случае доказательства вины злоумышленникам грозит от 10 до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее сообщалось, что военная контрразведка СБУ блокировала попытки вербовки российской ФСБ высокопоставленного военнослужащего Военно-морских сил Украины

Также РБК-Украина писало, что СБУ разоблачила агента спецслужб России при попытке проникнуть в одну из боевых бригад Вооруженных сил Украины.