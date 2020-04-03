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Кабмин предписал пенсионерам находиться на самоизоляции

Новости » Коронавирус     03.04.2020 - 16:02
Кабмин предписал пенсионерам находиться на самоизоляции
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Кабмин определил круг лиц, которые должны быть на самоизоляции  

Кабинет министров на время карантина в Украине предписал всем пенсионерам находиться на самоизоляции. Соответствующее постановление опубликовано на правительственном портале.

В частности, украинцев, достигших 60-летнего возраста, определили в категорию лиц, которые должны находиться на самоизоляции. Исключение составляют только те, которые задействованы в мерах по предотвращению COVID-19 или обеспечивают работу объектов критической инфраструктуры.

В то же время тем, кто заявил о невозможности обеспечения заботы о них в период самоизоляции, разрешается посещение магазинов и аптек, которые находятся на расстоянии не более 2 километров при условии использования средств индивидуальной защиты.

Кроме того, в категорию людей на самоизоляции включены контактные лица больных коронавирусом и те, в отношении которых есть подозрение на инфицирование, а также зараженные с легкой формой протекания болезни.

Напомним, ранее сообщалось, что жителей оккупированного Донбасса и Крыма, которые въезжают на подконтрольную территории, наряду с другими приезжими обяжут проходить обсервацию.

Отметим, сегодня Кабинет министров ужесточил карантин в Украине, запретив, в частности, находиться на улице без документов, удостоверяющих личность, а также в общественных местах без защитных масок.

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Новости Украины Кабинет Министров Украиныпенсионерыизоляция
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