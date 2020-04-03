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Опубликована программа деятельности правительства Шмыгаля

Новости » Политика     03.04.2020 - 18:49
Опубликована программа деятельности правительства Шмыгаля
Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)

Программа подготовлена с учетом пандемии коронавируса

Опубликована программа деятельности Кабинета министров Дениса Шмыгаля. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram нардепа от "Слуги народа" Александра Качуры.

В программе правительства подтверждается курс Украины на европейскую и евроатлантическую интеграцию, а также реализация принципов экономического, правового, социального развития, предусмотренных Соглашением об ассоциации Украины с ЕС.

В краткосрочных приоритетах указана организация противоэпидемических мероприятий для борьбы с коронавирусом, в частности, подготовка больниц, восстановление системы противоэпидемической защиты, а также обеспечение непрерывной работы критически важных объектов.

Также правительство планирует пересмотреть бюджет-2020 для усиления социальной защиты и поддержки экономики; предоставить кредитную поддержку малому и среднему бизнесу; поддержать украинского производителя; снизить фискальную нагрузку на бизнес в условиях карантина; трудоустроить украинцев, которые вернулись из-за границы.

К социальной поддержке Кабмин Шмыгаля отнес:

  • индексация пенсий и оказание помощи пенсионерам и другим незащищенным слоям
  • упрощение предоставления пособий по безработице на время карантина
  • повышенные выплаты медикам
  • организация дистанционного обучения, завершение учебного года, проведение ВНО и вступительной кампании

Фото: программа деятельности Кабмина

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Новости Украины Кабинет Министров УкраиныпрограммаДенис Шмыгаль
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